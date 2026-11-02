ओडिशा के ढेंकनाल में चंदे के बहाने महिला के साथ 'यौन उत्पीड़न', घटना CCTV में कैद

ओडिशा के ढेंकनाल टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीर बाजार में एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया. घटना एक निजी कार्यालय में हुई है. यह घटना तब हुई जब एक व्यक्ति चंदा मांगने के बहाने उसके पास आया था. आरोपी की पहचान सूर्यकांत परिडा, उर्फ बुलबुल के रूप में हुई है.

रिपोर्टों के अनुसार, घटना के समय पीड़ित कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था. बताया जाता है कि आरोपी चंदा लेने के बहाने दफ्तर आया था. बातचीत के दौरान, उसने कथित तौर पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया.

महिला पर आरोपी ने बनाया दबाव

आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी. उसने पीड़िता पर यह दबाव भी डाला कि वह पुलिस के पास न जाए और न ही किसी को इस घटना के बारे में बताए. यह मामला तब सामने आया जब वे कथित तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए. इसके बाद, पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

दोनों पक्षों में आपसी समझौते की खबर

इस घटना के बाद, पीड़िता की शिकायत पर शुरुआती कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. खबरों के अनुसार, पीड़िता के पुलिस के पास जाने के बावजूद, तुरंत मामला दर्ज करने के बजाय कथित तौर पर मामले को आपसी समझौते से सुलझाने की कोशिश की गई. हालांकि, कथित वीडियो सामने आने के बाद ढेंकनाल टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घटना की आगे की जांच चल रही है.

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