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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओडिशा के ढेंकनाल में चंदे के बहाने महिला के साथ 'यौन उत्पीड़न', घटना CCTV में कैद

ओडिशा के ढेंकनाल में चंदे के बहाने महिला के साथ 'यौन उत्पीड़न', घटना CCTV में कैद

ओडिशा के ढेंकनाल टाउन में यौन उत्पीड़न की घटना हुई है. बताया गया है कि आरोपी ने चंदा लेने के बहाने दफ्तर में घुसकर महिला से बदसलूकी की.

Written By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Updated at : 02 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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ओडिशा के ढेंकनाल टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीर बाजार में एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया. घटना एक निजी कार्यालय में हुई है. यह घटना तब हुई जब एक व्यक्ति चंदा मांगने के बहाने उसके पास आया था. आरोपी की पहचान सूर्यकांत परिडा, उर्फ बुलबुल के रूप में हुई है.

रिपोर्टों के अनुसार, घटना के समय पीड़ित कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था. बताया जाता है कि आरोपी चंदा लेने के बहाने दफ्तर आया था. बातचीत के दौरान, उसने कथित तौर पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया.

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महिला पर आरोपी ने बनाया दबाव

आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी. उसने पीड़िता पर यह दबाव भी डाला कि वह पुलिस के पास न जाए और न ही किसी को इस घटना के बारे में बताए. यह मामला तब सामने आया जब वे कथित तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए. इसके बाद, पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

दोनों पक्षों में आपसी समझौते की खबर

इस घटना के बाद, पीड़िता की शिकायत पर शुरुआती कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. खबरों के अनुसार, पीड़िता के पुलिस के पास जाने के बावजूद, तुरंत मामला दर्ज करने के बजाय कथित तौर पर मामले को आपसी समझौते से सुलझाने की कोशिश की गई. हालांकि, कथित वीडियो सामने आने के बाद ढेंकनाल टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घटना की आगे की जांच चल रही है.

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About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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