तेलंगाना में गहरा जल संकट! मंत्री ने लोगों से कहा- 'घबराएं नहीं, सरकार ने...'

तेलांगाना के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से घटने को लेकर जनता में बेचैनी बढ़ती जा रही है. इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर लोगों की चिंता और राजनीतिक बयानबाजी के बीच, तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने एक आश्वस्त करने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पीने के पानी का कोई संकट नहीं है और नागरिकों से न घबराने की अपील की.

लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए, मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया है, ताकि घरों तक सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने विपक्ष के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि राज्य में पानी की भारी किल्लत होने वाली है. उन्होंने आने वाले महीनों के लिए राज्य की तैयारियों पर पूरा भरोसा जताया.

'मिशन भगीरथ'

मंत्री ने 'मिशन भगीरथ' योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति के बारे में बताया. इस योजना के जरिए तेलंगाना के लाखों घरों तक पाइप के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाया जाता है. उन्होंने पुष्टि की कि राज्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए कई जलाशयों में पर्याप्त पानी सुरक्षित रखा गया है, जो अगले मानसून के आने तक काम आएगा. यह रणनीतिक भंडारण एक महत्वपूर्ण 'बफर' की तरह काम करेगा, ताकि अगर आने वाले महीनों में बारिश में देरी भी होती है, तो भी ग्रामीण और शहरी आबादी को किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े.

गर्मी में बढ़ेगा संकट!

आने वाली भीषण गर्मियों को देखते हुए, प्रशासन जलाशयों को भरने और उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए एक ठोस योजना बना रहा है. इस अग्रिम योजना का मुख्य उद्देश्य अन्य जरूरतों के मुकाबले पीने के पानी की आवश्यकता को प्राथमिकता देना है. साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि हर प्रमुख जलाशय में इतना पानी जरूर हो जिससे 'मिशन भगीरथ' के पंप चलते रहें. अधिकारी कृषि और घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ताकि गर्मियों के चरम समय में पानी की कोई अप्रत्याशित कमी न हो और जल सुरक्षा बनी रहे.

सिंचाई क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति

बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए, मंत्री ने मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिंचाई क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य भर में सिंचाई की अधिकांश परियोजनाओं को पूरा कर लिया है या वे पूरी होने के कगार पर हैं. प्रशासन अब कृषि क्षेत्र (आयाकट) के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई गंभीर चुनौतियों और कथित वित्तीय गड़बड़ियों के बावजूद, सरकार लंबित परियोजनाओं को पूरा करने और किसान समुदाय तक पानी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है.