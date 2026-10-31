कैसा है इंडिया ब्लॉक की 'मॉक पार्लियामेंट' का सेटअप? असल संसद से कितना मिलता जुलता

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया. इसमें इंडिया ब्लॉक के कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं. इस विपक्ष ने जन महाभियोग नाम दिया है. इसका पूरा सेटअप मॉक पार्लियामेंट की तरह तैयार किया है. यह एक तरह की डमी पार्लियामेंट होती है.

किसी भी मॉक पार्लियामेंट का सेटअप भारत की लोकसभा के सेटअप जैसा होता है. इसे एक डायस, और स्पीकर होता है. यह पूरे सदन का मुख्य केंद्र होता है.

इस सांकेतिक पार्लियामेंट की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पीठासीन की भूमिका में हैं. जन महाभियोग कार्यक्रम में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हैं. इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए.

India is going through a critical period. We have to ensure that democracy prevails in this country. For that, Gyanesh Kumar and his company must go. : CPI MP P. Sandosh Kumar ji at the Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar 📍 Delhi https://t.co/Pdo8t88vhh — Congress (@INCIndia) October 31, 2026

मल्लिकार्जुन खरगे ने की मांग- सीईसी को तुरंत हटाया जाए

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि हमारी मांग है कि सीईसी को तत्काल पद से हटाया जाए, साथ ही 2023 के कानून को रद्द किया जाए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत दी गई है. साथ ही एसआईआर को रोका जाए. संसद की अनुमति के बिना फॉर्म-6 को बदला गया है. जानबूझकर वोटर डिलीट किए गए. इस मॉक पार्लियामेंट में कांग्रेस समेत 19 दल के अन्य नेता भी शामिल हुए हैं. जन महाभियोग वो होता है, जब जनता या राजनीतिक दल किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विरोध जताते हैं.

इधर, इस पूरे विपक्षी आयोजन को बीजेपी ने हस्यास्पद बताया है. उन्होंने इसे महज एक मजाक कहते हुए कहा है कि असली संसद की कार्रवाई को रोकने का काम विपक्ष कई बार कर चुका है, अब एक मॉक यानी मजाक की पार्लियामेंट लगाई है.

महाभियोग और जन महाभियोग क्या होता है?

जैसे औपचारिक पार्लियामेंट और मॉक पार्लियामेंट में अंतर होता है, वैसे ही संविधान की प्रक्रिया के अनुरुप लाया जाने वाला महाभियोग होता है. इसे संसद में प्रस्ताव लाकर निर्धारित नियमों और बहुमत के आधार पर संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को हटाया जा सकता है.

वहीं, जन महाभियोग एक तरह से उस अधिकारी के खिलाफ विरोध होता है, जिसमें उससे सार्वजनिक पद को छोड़ने की मांग रखी जाती है, या उसे बर्खास्त किए जाने की मांग रखी जाती है. हालांकि, इस तरह के जन महाभियोग से उस अधिकारी को हटाया नहीं जा सकता है.