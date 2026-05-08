सिकंदराबाद में एक सड़क पर हत्या की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक लड़की से प्यार के चक्कर में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. लड़की के रिश्तेदारों ने तलवारों से उस पर हमला कर दिया. उन्होंने उसे 17 बार चाकू से गोदा और उसकी हत्या कर दी. मृतक की पहचान यवन (23) के रूप में हुई है. वह B.Tech का तीसरे वर्ष का छात्र था.

यवन जवाहरनगर इलाके में रहता था. पिछले चार सालों से वो सीताफलमंडी इलाके में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था. लड़की के माता-पिता ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी. यवन सीताफलमंडी में अपने दोस्त के घर पर रुकता था और अक्सर उस लड़की से मिलता था. इस बात से लड़की का परिवार नाराज था.

17 बार चाकू से गोदा

पुलिस इंस्पेक्टर चिलकलगुडा वी.रामकृष्ण के अनुसार घटना वाली रात छह हमलावर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए, जिनके पास तलवारें थीं. उन्होंने यवन पर हमला कर दिया. यवन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे मुख्य सड़क पर पकड़ लिया और 17 बार चाकू से गोद दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.

लड़के के घरवालों ने क्या बताया

हत्या के बाद, मृतक के परिवार वाले लड़की के घर पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया. उन्होंने लड़की के घर के सामने धरना दिया. उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी सज़ा की मांग करते हुए नारे लगाए. उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए की गई, क्योंकि वह एक लड़की से प्यार करता था. उन्होंने लड़की के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने मांग की कि सभी 6 हमलावरों को मौत की सज़ा दी जाए. पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार वालों को शांत कराया. परिवार ने अपनी मांगें पूरी होने तक वहां से हटने से इनकार कर दिया.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

मृतक के परिवार ने यह भी मांग की कि लड़की के परिवार पर हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की के माता-पिता ने उनके बेटे को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस ने उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. इस बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लड़की के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है. इस घटना ने शहर में 'ऑनर किलिंग' (इज्ज़त के नाम पर हत्या) को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.

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