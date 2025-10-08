हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत में कम होंगी स्कॉच व्हिस्की की कीमतें? जानें ब्रिटेन-भारत ट्रेड डील से क्या होगा असर

भारत में कम होंगी स्कॉच व्हिस्की की कीमतें? जानें ब्रिटेन-भारत ट्रेड डील से क्या होगा असर

India-UK Trade Deal: भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया में स्कौच और व्हिस्की का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है. ऐसे में भारत में स्कॉच व्हिस्की को लेकर हुए समझौते को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Oct 2025 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में आने वाले दिनों में जल्दी ही प्रीमियम ब्रिटिश व्हिस्की ब्रांड्स की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है. इसका मुख्य कारण भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का भारत दौरा है, जिसमें ब्रिटिश-निर्मित व्हिस्की पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

दरअसल, भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया में स्कौच और व्हिस्की का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है. भारत के बाजारों में चिवास रीगल, बैलेंटाइन, द ग्लेनलिवेट, ग्लेनफिडिच और जॉनी वॉकर जैसी ब्रिटिश व्हिस्की ब्रांड्स की खूब डिमांड है. ऐसे में भारत में स्कॉच व्हिस्की की भारी मांग, तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और लग्जरी आयातित उत्पादों के प्रति बदलते स्वाद से प्रेरित रही है.

इस साल जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रिमेंट (CETA) पर हस्ताक्षर हुए थे, जो महंगी शराब को सस्ता बनाने का वादा करता है. इस एग्रीमेंट का असर सिर्फ विदेशी ब्रांड्स पर ही नहीं होगा, बल्कि भारतीय बाजार में बिकने वाले IMFL (India-Made Foreign Liquor) ब्रांड्स की कीमतों में भी कमी आएगी.

तीन साल की बातचीत के बाद भारत-UK के बाद CETA पर हस्ताक्षर

भारत और ब्रिटेन के बीच यह व्यापार समझौता तीन साल की कठिन वार्ताओं के बाद हुआ है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ तनाव जैसी परिस्थितियों ने और तेज कर दिया. इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत के दौरे पर आएं हैं. उनके साथ स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन के सदस्य और जॉनी वॉकर के निर्माता डिएगो जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी आएं हैं. ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस भारत यात्रा का उद्देश्य व्यापार, फिनटेक, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारत-यूके के संबंधों को मजबूत करना है. हालांकि, इस समझौते में सबसे ज्यादा सुर्खियां शराब क्षेत्र बटोर रहा है, जिसमें स्कॉच व्हिस्की को लेकर हुए समझौते को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है.

एक बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है भारत में व्हिस्की की सालाना बिक्री

डाउनिंग स्ट्रीट के अनुमान के मुताबिक, भारत में स्कॉच व्हिस्की की सालाना बिक्री 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. इससे स्कॉटलैंड में 1000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हर साल 190 मिलियन पाउंड का फायदा होगा और 2024 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 25.5 बिलियन पाउंड (34 बिलियन डॉलर) तक बढ़ सकता है. इस कदम से भारत में उपभोक्ताओं को प्रीमियम व्हिस्की सस्ती दरों पर मिल सकेगी.

यह भी पढे़ंः 'अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं, असद होता तो...', CJI पर जूता फेंकने वाले वकील को लेकर क्या बोले ओवैसी?

Published at : 08 Oct 2025 09:57 PM (IST)
Tags :
Britain UK PM Modi Keir Starmer INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Bihar में सीटों पर JDU का कड़ा रुख, गठबंधन में बढ़ी तकरार? Bihar Election 2025
Bihar Elections 2025: NDA में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच, 10 तारीख तक आएगी Candidate List?
Bihar Election 2025: Bihar में महिला सुरक्षा और Crime Rate पर गंभीर सवाल!
Bihar Election 2025: NDA-INDIA में फंसा पेंच, कौन बनेगा CM? Bihar Seat Sharing
Bihar Politics: बिहार में CM कौन? Tejashwi Yadav के नाम पर घमासान! Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
रिलेशनशिप
Happy Married life Secrets: हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता
हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता
यूटिलिटी
पीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा
पीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा
ट्रेंडिंग
इससे अच्छा तो... रोहित शर्मा के डांस स्टेप्स फिर वायरल, रितिका का रिएक्शन देख छूट जाएगी आपकी भी हंसी
इससे अच्छा तो... रोहित शर्मा के डांस स्टेप्स फिर वायरल, रितिका का रिएक्शन देख छूट जाएगी आपकी भी हंसी
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget