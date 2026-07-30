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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचुनाव आयोग नियुक्ति विवाद पर बड़ा फैसला जल्द, SC ने आदेश रखा सुरक्षित

चुनाव आयोग नियुक्ति विवाद पर बड़ा फैसला जल्द, SC ने आदेश रखा सुरक्षित

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 30 Jul 2026 05:35 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने की मांग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. यह फैसला केंद्र सरकार की उस मांग पर सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया, जिसमें मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया गया था. यह विवाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए चयन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी जरूरी है.

साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा किया जाना चाहिए. अदालत ने उस समय कहा था कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक संसद इस विषय पर कोई नया कानून नहीं बना देती. इसके बाद केंद्र सरकार ने नया कानून पारित किया. नए कानून के तहत चयन समिति की संरचना में बदलाव किया गया. इस समिति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया और उनकी जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को सदस्य बनाया गया.

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याचिकाकर्ता नई व्यवस्था का कर रहा विरोध

याचिकाकर्ता इसी नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं. केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति में शामिल करने की व्यवस्था केवल अंतरिम रूप से लागू रहेगी. सरकार का तर्क है कि अदालत ने स्वयं यह कहा था कि संसद जब नया कानून बना देगी, तब वही व्यवस्था प्रभावी होगी. केंद्र की ओर से यह भी दलील दी गई कि संसद ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए नया कानून बनाया है, इसलिए वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह वैध है. इसी कारण सरकार ने मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की है ताकि इस संवैधानिक प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा सके.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 30 Jul 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
CJI Chief Election Commissioner SUPREME COURT
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