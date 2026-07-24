सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की अनुमति के बिना कोर्ट की रिकॉर्डिंग का प्रसारण नहीं हो सकता. कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो के सोशल मीडिया पर भ्रामक इस्तेमाल का विरोध करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है.



कोर्ट ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो को अनधिकृत तरीके से रिकॉर्ड करना, उसे संपादित करना और प्रसारित करना नियमों के मुताबिक गलत है. इस तरह के वीडियो को पोस्ट, री-पोस्ट, अपलोड या मॉनिटाइज (व्यवसायिक इस्तेमाल) नहीं किया जा सकता. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि उसकी रोक सिर्फ वीडियो के प्रसारण को लेकर है. इस आदेश का मीडिया की रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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याचिका में कोर्ट की कार्यवाही के मॉनिटाइजेशन पर चिंता

पत्रकार हर्षिता ग्रोवर की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पक्ष बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के अलावा मेटा और एक्स (X) को भी नोटिस जारी किया है. साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है. याचिका में कोर्ट की कार्यवाही के मॉनिटाइजेशन पर चिंता जताई गई है. कहा गया है कि सुनवाई के चुनिंदा हिस्सों को शरारतपूर्ण तरीके से प्रसारित किया जा रहा है. यह जजों और वकीलों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है. कुछ लोग पैसे कमाने के लिए समाज में भ्रम फैलाने में लगे हैं.

न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि अदालतों की लाइव-स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मकसद न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है. आम लोगों की कोर्ट की कार्यवाही तक पहुंच बढ़ाने के लिए किए गए इस उपाय का दुरुपयोग चिंताजनक है. लंबी सुनवाई से कुछ सेकंड या मिनट के अंश निकाले जा रहे हैं. उस दौरान कही जा रही बात को बिना सही संदर्भ समझे वायरल किया जा रहा है. क्लिप को वायरल करने के लिए उसके साथ भ्रामक कैप्शन और सनसनीखेज टिप्पणियां जोड़ दी जाती हैं. इससे कोर्ट की कार्यवाही की गलत तस्वीर पेश होती है.

याचिका में 15 मई 2026 की सुनवाई

याचिका में 15 मई 2026 की उस सुनवाई का भी ज़िक्र किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्य कांत की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ था. याचिका में बताया गया है कि चीफ जस्टिस ने फर्जी वकीलों को समाज का परजीवी कहा था. लेकिन यह भ्रम फैलाया गया कि उन्होंने देश के युवाओं को 'कॉक्रोच' कहा है. इसके अलावा भी याचिका करता ने सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्ट की कई सुनवाईयों की वायरल क्लिप की चर्चा अपनी याचिका में की है.

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