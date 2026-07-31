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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारूस-यूक्रेन वॉर: शवों की पहचान के लिए DNA मिलान का SC ने दिया आदेश

रूस-यूक्रेन वॉर: शवों की पहचान के लिए DNA मिलान का SC ने दिया आदेश

SC On Russia-Ukraine War: सुप्रीम कोर्ट ने रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे, घायल हुए और जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों को राहत देते हुए केंद्र सरकार को कई अहम निर्देश दिए हैं.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 31 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे, घायल हुए और अपनी जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और शवों की पहचान के लिए अनिवार्य डीएनए परीक्षण का आदेश दिया है.

आदेश में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे जिसका संपर्क नंबर पीड़ित परिवारों के साथ साझा किया जाए. युद्ध क्षेत्र में जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव अवशेषों की पहचान के लिए परिजनों के साथ डीएनए मिलान कराया जाए. डीएनए प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाए.

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मुआवजा पाने में मदद

कोर्ट ने यह भी कहा है कि रूसी अधिकारियों से मुआवजा पाने की प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों का स्थानीय भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर परिवारों को उपलब्ध कराया जाए. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि मुआवजे के दावों के कारण अंतिम संस्कार या शव लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए. आदेश में राज्यों की लीगल सर्विस ऑथोरिटी से कहा गया है कि वह प्रभावित परिवारों की मदद करें. उन्हें मुआवजा दावा प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएं.

क्या है मामला?

26 लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके परिवार के सदस्य टूरिस्ट, स्टूडेंट या दूसरे वैध वीजा पर रूस गए थे. नौकरी के लिए भर्ती करने वाले एजेंटों ने उन्हें अच्छे रोजगार का वादा किया था. लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर जबरन रूसी सेना में शामिल करवा दिया. कुछ समय तक वह लोग परिवार के संपर्क में रहे, पर अब उनका पता नहीं चल रहा है. 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था.

केंद्र ने क्या बताया?

केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि लगभग 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए थे. इनमें से 49 की जान जा चुकी है और छह के लापता होने की पुष्टि हुई है. रूस में भारतीय दूतावास के प्रयासों से 139 लोगों को उनके सैन्य कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर भारत लाया गया है.

शवों की पहचान

याचिकाकर्ताओं के लिए पेश वकील ने कहा कि कुछ शव बेहद क्षत-विक्षत स्थिति में मिले हैं. इसके चलते उनके परिवारों को भारी मानसिक आघात से गुजरना पड़ा. इस पर केंद्र सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि शवों की ऐसी स्थिति के लिए भारत सरकार ज़िम्मेदार नहीं है. शवों की पहचान के लिए सरकार डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार है.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 31 Jul 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Supreme Court Indian Citizens Russia Ukraine War
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