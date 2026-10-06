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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव दास का राहुल गांधी पर बड़ा बयान, 'विपक्ष के नेता का यह कर्तव्य है कि...'

सौरव दास का राहुल गांधी पर बड़ा बयान, 'विपक्ष के नेता का यह कर्तव्य है कि...'

सौरव दास ने राहुल गांधी की हिरासत की निंदा करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हक है. जबकि आशुतोष रांका ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है?

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 06 Oct 2026 10:56 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मंगलवार (6 अक्टूबर) को दिनभर धरना जारी रहा. हालांकि, शाम होते-होते दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और कांग्रेस के दोनों प्रमुख नेताओं समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया. उनके हिरासत की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने निंदा की है. यह पहली बार है जब CJP के नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया है. 

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करता हूं. 

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देश के हर नागरिक को विरोध करने का है अधिकार- सौरव दास

CJP के नेता सौरव दास ने कहा, ‘इस देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है. विपक्ष के नेता का यह कर्तव्य है कि वे देश की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं. इसमें ज्ञानू की गैर-कानूनी हरकतें भी शामिल हैं. क्या हमारे आजादी के दीवानों ने ऐसे ही देश का सपना देखा था? शर्म की बात है.’ 

अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने भी किया पोस्ट

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी लोकसभा LoP राहुल गांधी की हिरासत की निंदा की है. आशुतोष रांका ने राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है?

जबकि CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर कर कहा, ‘पहले छात्रों को हिरासत में लिया गया, फिर पत्रकारों को हिरासत में लिया गया और लोकसभा LoP को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि तानाशाह ज्ञानू को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. 

यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 06 Oct 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
CJP RAHUL GANDHI Abhijeet Dipke Saurav Das
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