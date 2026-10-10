CJP प्रोटेस्ट से पहले सौरव दास का बड़ा ऐलान, 'कुछ ही घंटों में जंतर-मंतर...'

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन को लेकर पुलिस ने सख्ती की है. पुलिस ने प्रदर्शन की इजातत नहीं दी है. इस बीच सीजेपी के नेता सौरव दास ने कहा है कि कुछ ही घंटों में जंतर-मंतर और उसके आस-पास आप सभी से मिलते हैं! यह एक लंबी लड़ाई है.

दास ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''यह हमारे देश को वापस पाने की लड़ाई है! यह हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है! यह हम Gen-Z के भविष्य की लड़ाई है! मुझे अपनी पीढ़ी पर बहुत गर्व है. हम तब तक लड़ेंगे जब तक भ्रष्टाचार-मुक्त सिस्टम नहीं बन जाता.''

It’s a fight to reclaim our country! It’s a fight to save our democracy! It’s a fight for the future of us Gen-Zs! Incredibly proud of my generation. We will fight till we ensure a corruption-free system. See you all in and around Jantar Mantar in a few hours! It’s a long fight. 🇮🇳❤️✊🏻🪳 #CockroachesAssemble — Saurav Das (@SauravDassss) October 10, 2026

इस बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. सीजेपी ने आज एक्स पोस्ट में कहा कि जंतर मंतर 2.0 शुरू हो गया है. ज्ञानेश कुमार, वोट चोरी की सुविधा देने का आपका समय समाप्त हो गया है.

Milte hai fraaands! https://t.co/aEDEgDMU1m — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 10, 2026

दिल्ली में क्या है पाबंदियां?

दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए 23 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. 45 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. इसके साथ ही नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई है. जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद है.

दिल्ली के बॉर्ड्स पर लगातार चेकिंग की जा रही है. जंतर मंतर के आसपास चार-चार लेयर्स के बैरिकेड्स लगाए गए हैं. पुलिस लगातार अनाउंसमेंट करके धारा 163 लागू होने की बात कह रही है.