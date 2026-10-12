'कोई भी शख्स इतनी ताकत...', CJP प्रोटेस्ट के बीच सौरव दास का बड़ा बयान

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया था. हालांकि इसके बाद रविवार को तीनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिहा कर दिया. अब सौरव दास ने केंद्र सरकार पर अटैक किया है. उन्होंने कहा है कि दो व्यक्ति मिलकर देश की 150 करोड़ जनता के साथ युद्ध कर रहे हैं. सौरव ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा.

सौरव दास ने 'एक्स' पर लिखा, 'दो लोगों ने मिलकर देश की 150 करोड़ जनता के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है. कोई भी शख्स इतनी ताकत रखने का अधिकारी नहीं है. अब समय आ गया है कि उन्हें जाना ही होगा.' सौरव ने एक दूसरी एक्स पोस्ट में ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया. उन्होंने बंगाल प्रदर्शन कि वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा.

Two people have waged a war against 150 crore citizens of this country. No one deserves this kind of power. It’s time for them to go. — Saurav Das (@SauravDassss) October 11, 2026

गौरतलब है कि दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने रविवार को रिहा कर दिया. दीपके सहित 3 नेताओं को रविवार को 9 बजे सुबह दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. इन तीनों को शनिवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था.

सौरव दास ने रिहाई के बाद कहा कि उन्हें भले ही हिरासत में लिया गया, अब सीजेपी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ फिर से प्रदर्शन के लिए दिल्ली आएंगे. रिहाई के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए. सीजेपी लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रही है और इसी वजह से वे फिर से दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं.

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