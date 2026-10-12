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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कोई भी शख्स इतनी ताकत...', CJP प्रोटेस्ट के बीच सौरव दास का बड़ा बयान

'कोई भी शख्स इतनी ताकत...', CJP प्रोटेस्ट के बीच सौरव दास का बड़ा बयान

सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच सौरव दास और उनके साथियों को डिटेन कर लिया गया था. हालांकि इसके बाद छोड़ भी दिया गया. सौरव दास ने अब केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 12 Oct 2026 07:59 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया था. हालांकि इसके बाद रविवार को तीनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिहा कर दिया. अब सौरव दास ने केंद्र सरकार पर अटैक किया है. उन्होंने कहा है कि दो व्यक्ति मिलकर देश की 150 करोड़ जनता के साथ युद्ध कर रहे हैं. सौरव ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा.

सौरव दास ने 'एक्स' पर लिखा, 'दो लोगों ने मिलकर देश की 150 करोड़ जनता के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है. कोई भी शख्स इतनी ताकत रखने का अधिकारी नहीं है. अब समय आ गया है कि उन्हें जाना ही होगा.' सौरव ने एक दूसरी एक्स पोस्ट में ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया. उन्होंने बंगाल प्रदर्शन कि वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा.

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गौरतलब है कि दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने रविवार को रिहा कर दिया. दीपके सहित 3 नेताओं को रविवार को 9 बजे सुबह दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. इन तीनों को शनिवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था.

सौरव दास ने रिहाई के बाद कहा कि उन्हें भले ही हिरासत में लिया गया, अब सीजेपी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ फिर से प्रदर्शन के लिए दिल्ली आएंगे. रिहाई के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए. सीजेपी लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रही है और इसी वजह से वे फिर से दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : CJI सूर्यकांत ने राहुल-खरगे से मिलने से क्यों किया इनकार? सामने आए ये चार बड़े कारण

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 12 Oct 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Delhi Protest PM Modi India Breaking News Abp News DELHI CJP Protest
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