'जंतर-मंतर के बाद का भारत...', सौरव दास ने EC विवाद पर सरकार को दी चेतावनी

चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद पूरी तरह घिर चुका है. विपक्ष लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल कर रहा है. इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की भी अहम प्रतिक्रिया सामने आई है. सीजेपी नेता सौरव दास ने आरोप लगाया है कि सरकार सीबीआई और ईडी पर दबाव बनाकर दोनों चुनाव आयुक्तों के करीबियों पर रेड डलवाना चाहती है.

सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'बहुत ही चिंताजनक जानकारी सामने आ रही है. सरकार सीबीआई और ईडी पर इलेक्शन कमिशनर्स के करीबियों पर रेड डालने का दबाव बना रही है. ये दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से खारिज करने के दबाव का विरोध कर रहे हैं.'

🚨Very concerning information coming in.



Both the CBI and ED are being pressured by the regime to raid close associates of the two Election Commissioners. Both of them are resisting pressure to hold a joint press conference with Gyanesh Kumar and unequivocally refute and trash… — Saurav Das (@SauravDassss) September 23, 2026

उन्होंने कहा, 'अशोक लवासा के साथ भी यही हुआ था. उनके इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने से पहले उनके करीबियों को इनकम टैक्स के नोटिस भेजे गए थे. यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. सरकार यह पूरी तरह भूल चुकी है कि यह जंतर-मंतर के बाद का भारत है और जनता को ऐसी धोखाधड़ी वाली चालों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता.'

क्या है पूरा विवाद

हाल ही में अग्रेंजी अखबर 'इंडिया एक्सप्रेस' ने एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा किया. उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई राज्यों में नाम हटाए जाने सहित कई मुद्दों पर आपत्ति जताई थी. इसी के बाद से विवाद बढ़ गया है.

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