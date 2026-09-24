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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जंतर-मंतर के बाद का भारत...', सौरव दास ने EC विवाद पर सरकार को दी चेतावनी

'जंतर-मंतर के बाद का भारत...', सौरव दास ने EC विवाद पर सरकार को दी चेतावनी

सौरव दास ने चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि आप लोगों को अब बेवकूफ नहीं बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह जंतर-मंतर के बाद का भारत है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 24 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद पूरी तरह घिर चुका है. विपक्ष लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल कर रहा है. इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की भी अहम प्रतिक्रिया सामने आई है. सीजेपी नेता सौरव दास ने आरोप लगाया है कि सरकार सीबीआई और ईडी पर दबाव बनाकर दोनों चुनाव आयुक्तों के करीबियों पर रेड डलवाना चाहती है.

सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'बहुत ही चिंताजनक जानकारी सामने आ रही है. सरकार सीबीआई और ईडी पर इलेक्शन कमिशनर्स के करीबियों पर रेड डालने का दबाव बना रही है. ये दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से खारिज करने के दबाव का विरोध कर रहे हैं.'

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उन्होंने कहा, 'अशोक लवासा के साथ भी यही हुआ था. उनके इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने से पहले उनके करीबियों को इनकम टैक्स के नोटिस भेजे गए थे. यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. सरकार यह पूरी तरह भूल चुकी है कि यह जंतर-मंतर के बाद का भारत है और जनता को ऐसी धोखाधड़ी वाली चालों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता.'

क्या है पूरा विवाद

हाल ही में अग्रेंजी अखबर 'इंडिया एक्सप्रेस' ने एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा किया. उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई राज्यों में नाम हटाए जाने सहित कई मुद्दों पर आपत्ति जताई थी. इसी के बाद से विवाद बढ़ गया है. 

यह भी पढ़ें : 'क्या नतीजा निकला...', शशि थरूर ने ज्ञानेश कुमार को घेरा, EC से पूछा सवाल

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 24 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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