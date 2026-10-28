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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘राइट-विंग ट्रोल्स लोगों को गुमराह देखना चाहेंगे’, पूर्व जज के साथ फोटो वायरल होने पर बोले सौरव दास

‘राइट-विंग ट्रोल्स लोगों को गुमराह देखना चाहेंगे’, पूर्व जज के साथ फोटो वायरल होने पर बोले सौरव दास

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय कौल ने CJP नेता सौरव दास संग फोटो विवाद पर बोले कि किसी के साथ खींची गई एक फोटो के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या उसके संबंधों को तय नहीं करना चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल के साथ उनकी फोटो वायरल होने पर टिप्पणियां करने वाले लोगों पर हमला किया है. उन्होंने इस संबंध में बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि राइट-विंग ट्रोल्स यहां विवाद खड़ा होते और लोगों को गुमराह होते देखना चाहेंगे, लेकिन जस्टिस कौल सही कह रहे हैं कि वो एक प्राइवेट फंक्शन था.

उन्होंने कहा, ‘जस्टिस कौल उस वक्त एक निजी नागरिक थे, क्योंकि उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत से सेवानिवृत हुए भी दो साल बीत चुके थे. इसमें मेंटरशिप का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है. मैं अपनी रिपोर्टिंग के दिनों से ही सैकड़ों वकीलों, जजों और पूर्व जजों के संपर्क में रहा हूं.’

मुद्दा तस्वीर नहीं, जस्टिस कौल की तरफ से किए गए खुलासे हैं- सौरव

CJP नेता सौरव दास ने अपने X पोस्ट में बिंदूवार बातें लिखते हुए कहा, ‘धीरे-धीरे काम करो- यह सलाह मुझे सचमुच हर उस शख्स से मिली है, जो मेरे काम को पसंद करता है या उसे सपोर्ट करता है. जस्टिस कौल ने भी मेरे साथ बातचीत के दौरान अपने विचारों को साझा किया है और चीजें बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए!’ 

उन्होंने कहा, ‘असल में यहां मुद्दा ये नहीं है कि किसकी तस्वीर किसके साथ खिंची गई. मुद्दा ये है कि जस्टिस संजय किशन कौल की तरफ से किए गए वे गंभीर खुलासे हैं, जो हमारी न्यायपालिका की एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक तस्वीर को दिखाते हैं और संस्थागत कब्जे की तरफ इशारा करते हैं. बाकी सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं.’

सौरव दास के साफ फोटो वायरल होने पर बोले पूर्व जज

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में CJP सह-संयोजक सौरव दास के साथ खींची गई तस्वीर के वायरल होने के बाद उठे विवाद पर अपनी बात कही है. उन्होंने कहा कि वो तस्वीर करीब एक साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान ली गई थी. उस वक्त सौरव दास का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था.’

उन्होंने आलोचना पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘किसी भी व्यक्ति के साथ खींची गई एक फोटो के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या उसके संबंधों को निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए.’ 

यह भी पढ़ेंः CJI के बारे में कमेंट पर संजय राउत की मुसीबत, SC ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 28 Oct 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
CJP Sanjay Kishan Kaul SUPREME COURT Saurav Das
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