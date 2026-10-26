ज्ञानेश कुमार के बाद अब जजों पर हमलावर हुए सौरव दास, ‘देश और संविधान को...’

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनावों में धांधली और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने देश की न्यायपालिका पर हमला किया है. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कई जजों पर देश को धोखा देने और संविधान के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने इस संबंध में सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा किया. अपने पोस्ट में उन्होंने ‘अकाउंटिबिलिटी ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स’ के मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम में लोगों से शामिल होने की अपील करते हुए जजों को लेकर टिप्पणी की.

X पोस्ट में सौरव दास ने क्या लगाया आरोप?

सौरव दास ने पोस्ट में कहा, ‘मौजूदा वक्त को देखते हुए यह एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. कृपया इसमें शामिल हों. जजों की जवाबदेही समय की मांग है. दुर्भाग्य से कई जजों ने देश के साथ विश्वासघात किया है और संविधान के साथ भी धोखा किया है. उनकी जवाबदेही सही समय पर तय की जाएगी.’

An important event, given the present times. Please attend. Accountability of judges is the need of the hour. Several judges unfortunately have betrayed the nation and have committed a fraud on the Constitution. Their accountability shall be fixed in due time. @pbhushan1 @cheryldis — Saurav Das (@SauravDassss) October 26, 2026

संगठन के सह-संयोजक ने लोगों से जिस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए. एस. ओका मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे. इनके अलावा, पैनल डिस्कशन में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण के साथ कई अन्य वक्ता भी मौजूद होंगे.

CEC के बाद अब जजों को निशाना बना रहे सौरव दास

सौरव दास ने पिछले दिनों अपना एक हफ्ते से ज्यादा वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बिताया है. हिरासत से छुटने के बाद CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनकी आक्रामकता में नरमी आई है, लेकिन अब उन्होंने देश के न्यायपालिका पर अपना निशाना साधा है. हालांकि, यह कोई पहली घटना नहीं है, जब सौरव दास ने अदालतों को लेकर टिप्पणी की हो. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के गठन से भी सौरव दास अक्सर देश की अदालतों पर तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं.

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