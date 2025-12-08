गोवा के अर्पोरा क्षेत्र में स्थित Birch by Romeo Lane नाइट क्लब में शनिवार (6 दिसंबर 2025) रात सब कुछ सामान्य लग रहा था. संगीत गूंज रहा था, लोग डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे थे और चमकती लाइट्स माहौल को और रोमांचक बना रही थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह जगह दहशत का केंद्र बन गई. क्लब के अंदर अचानक आग लगी और धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया. बाहर निकलने का रास्ता छोटा होने के कारण कई लोग वहीं फंस गए. आग और धुएं ने इतनी तेज़ी से फैलकर लोगों को घेर लिया कि 25 लोगों की जान चली गई.

इस हादसे के बाद क्लब मालिक सौरभ लूथरा चर्चा में आया है. रेस्टोरेंट की वेबसाइट के मुताबिक उसने पिछले कुछ सालों में अपने रेस्टोरेंट और नाइटलाइफ़ ब्रांड को देश के कई शहरों तक फैलाया. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद सौरभ ने दिल्ली से अपने पहले आउटलेट Romeo Lane की शुरुआत की थी और अब उसका व्यावसायिक नेटवर्क 4 देशों तक पहुंच गया है. इसके अलावा देशभर में मौजूद 22 शहरों में उसका आउटलेट है. उसकी सफलता की कहानियां सोशल मीडिया पर खूब चलती रही हैं. सौरभ के नाम कई अवार्ड और फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में भी नाम है.

क्लब का निर्माण नियमों के विरुद्ध

हादसे के बाद शुरू हुई जांच ने सभी को हैरान कर दिया. पता चला कि क्लब का निर्माण पूरी तरह नियमों के विरुद्ध था. जिस लाइसेंस के आधार पर इसे चलाया जा रहा था, वह भी सही प्रक्रिया के बिना मंजूर किया गया था. फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी अधूरी थीं. आग लगने पर धुआं नीचे जमा हो गया और लोग बाहर तक नहीं पहुंच पाए. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों को सजा दी जाएगी.

आइलैंड थीम वाला क्लब अब जांच के घेरे में

अर्पोरा का यह क्लब अपनी खूबसूरत लोकेशन और अनोखे डिजाइन के लिए जाना जाता था. यहां का एवरेज बिल 3600 रुपये के करीब है. पानी से घिरा यह आइलैंड-स्टाइल सेटअप गोवा की नाइटलाइफ़ में आकर्षण का केंद्र बन गया था. हालांकि, अब इसी आकर्षक संरचना पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा मानकों पर ध्यान ही नहीं दिया गया. क्लब में रोज भारी भीड़ आती थी, लेकिन आग से बचाव की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी.

