सऊदी बस हादसा में एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत, एक साथ तीन पीढ़ियां हुईं खत्म

सऊदी अरब में तेल के एक टैंकर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई एक बस में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों के 18 सदस्य सवार थे. इस परिवार के रिश्तेदार मोहम्मद असलम ने बताया कि रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी शेख नजीरुद्दीन अपनी पत्नी, बेटे, तीन बेटियों और पोते-पोतियों के साथ मदीना जा रहे थे.

एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत

उन्होंने बताया, “यह दुर्घटना थी या क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन बस में शेख नजीरुद्दीन, उनके बेटे, बेटियों और पोते-पोतियों सहित कुल 18 सदस्य सवार थे.” नजीरुद्दीन का एक अन्य बेटा इस समय अमेरिका में है. असलम ने घटना और उस ट्रैवल एजेंसी की भी जांच की मांग की, जिसके जरिए ये लोग सऊदी अरब गए थे.

बस दुर्घटना में करीब 45 लोगों की मौत

हैदराबाद के पुलिस प्रमुख वीसी सज्जनार ने सोमवार (17 नवंबर 2025) को बताया कि सऊदी अरब के मदीना में एक बस के तेल के एक टैंकर से टकराने की दुर्घटना में कम से कम 45 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर हैदराबाद के थे. हताहतों की संख्या के बारे में हालांकि सऊदी अधिकारियों या भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

हैदराबाद से सऊदी के लिए रवाना होंगे परिजन

सऊदी अरब में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों के करीब 50 परिजन अंतिम संस्कार के लिए हैदराबाद से खाड़ी देश के लिए रवाना होंगे. अधिकारी ने बताया किअल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार की एक टीम अंतिम संस्कार की व्यवस्था सहित राहत कार्यों में समन्वय के लिए सऊदी अरब पहुंच गई है. पहचान से परे जल चुके शवों को सुरक्षित रखा गया है. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए डीएनए परीक्षण किया जाएगा.

अधिकारी ने बताया कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए डीएनए मिलान बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार के राजस्व विभाग को भी परिवार के सदस्यों को संबंधित दस्तावेज जारी करने होंगे. तेलंगाना सरकार ने मृतकों का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में धार्मिक परंपराओं के अनुसार करने और मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है.

