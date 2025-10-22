हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये बलूचिस्तान के लोग हैं', सऊदी अरब में सलमान खान के एक बयान से पाकिस्तान आगबबूला, बलूच नेता ने कहा- 'शुक्रिया'

'ये बलूचिस्तान के लोग हैं', सऊदी अरब में सलमान खान के एक बयान से पाकिस्तान आगबबूला, बलूच नेता ने कहा- 'शुक्रिया'

सऊदी अरब में एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया, जिसकी बलूच नेता ने तारीफ की और इसे अपने लोगों के लिए सम्मान का पल बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 22 Oct 2025 11:20 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान सऊदी अरब के एक फिल्म समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अरब जगत में भारतीय फिल्मों के प्रचार-प्रसार के साथ इन देशों के योगदान के बारे में बात की. सलमान खान ने इसी कार्यक्रम में बलूचिस्तान को लेकर ऐसी बात कही कि अब बलूचिस्तान के लोग सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं. 

सऊदी में जॉय फोरम 2025 के मंच से बोलते हुए सलमान खान का एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा, 'ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है.' इस बयान में उन्होंने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया.

बलूच नेता मीर यार ने दी प्रतिक्रिया

सलमान खान की इस टिप्पणी से जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोग गुस्सा हैं, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता सलमान से खुश हैं और उनको शुक्रिया कह रहे हैं. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एक्टर सलमान खान ने पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान का नाम जानबूझकर लिया या ऐसे ही बोल दिया.

सलमान खान की इस टिप्पणी को लेकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग आजाद देश बनाने की मांग करने वाले बलूच नेता मीर यार बलूच ने कहा, 'सऊदी अरब में भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज सलमान खान का बलूचिस्तान का उल्लेख 6 करोड़ बलूच नागरिकों के लिए खुशी लेकर आया है.'

बलूचिस्तान को मिली अलग पहचान

दि प्रिंट को दिए बयान में बलूच नेता मीर यार ने कहा, 'बलूचिस्तान का जिक्र पहले भी भारतीय फिल्मों में हुआ है, लेकिन यह पल अलग है. यह किसी फिल्म में नहीं, बल्कि सऊदी अरब की धरती पर कहा गया है. सलमान खान ने बलूच और भारतीय लोगों के बीच बढ़ते बंधन की पुष्टि की. यह एक तरह से हमें पहचान देना जैसा है.'

मीर यार ने आगे कहा, 'उन्होंने वह किया है, जिसमें कई बड़े देश भी हिचकते हैं. हमारा मानना है कि सांस्कृतिक मान्यता के ऐसे संकेत सौम्य कूटनीति के शक्तिशाली साधन हैं, जो दिलों को जोड़ते हैं. यह दुनिया को बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित करता है.'

ये भी पढ़ें:- नीदरलैंड में मंकीपॉक्स का नया वेरिएंट आया सामने, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- 'WHO नजर रख रहा'

Published at : 22 Oct 2025 11:20 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Balochistan Pakistan SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: तेजस्वी ही होंगे CM फेस..फैसला कल?
Sandeep Chaudhary: मां-बेटी की आई याद..अर्थव्यवस्था होती रहे बर्बाद?
ABP Report: महागठबंधन में 'दरार' अभी बाकी है?
Bihar Election 2025: वादों की बौछार, कौन जीतेगा बिहार?
Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
लाइफस्टाइल
छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी
छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी
ट्रेंडिंग
वाह क्या एक्टिंग करती है! सांप को देख मछली ने की मरने की एक्टिंग- यूजर्स बोले अगला ऑस्कर ले जाएगी
वाह क्या एक्टिंग करती है! सांप को देख मछली ने की मरने की एक्टिंग- यूजर्स बोले अगला ऑस्कर ले जाएगी
यूटिलिटी
दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम
दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget