Exclusive: बागी शताब्दी ने टीएमसी टूट के लिए फोड़ा अभिषेक पर ठीकरा, बताया- ममता ने क्यों नहीं…

तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे तूफान पर पार्टी की बाग सांसद शताब्दी रॉय ने आलाकमान पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद हमें अपनी गलितयों पर बात करनी थी, लेकिन हार की समीक्षा नहीं की गई. एबीपी न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर हस्ताक्षर किए थे.

हार की समीक्षा नहीं की गई: शताब्दी रॉय

ममता बनर्जी से अलग होने को लेकर सांसद शताब्दी रॉय ने कहा, 'बाकी सब एमपी के बारे में मैं नहीं बोल सकती. मैंने कब डिसाइड किया, वो मैं बोल सकती हूं. 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद भी मैं पार्टी के साथ थी. 10 दिन या 12 दिन के बाद दीदी ने बुलाया और हम लोगों ने जाकर बात की. उस दिन मुझे लग रहा था इसलिए बुलाया गया ताकि हम लोग हार पर डिस्कशन कर सकें. हम अगर हार क्यों हुई इस पर बात करते तो हम उस गलती तक पहुंच सकते थे जहां हमें सुधार करना है, लेकिन उस दिन भी कोई डिस्कशन हुआ नहीं. यहां तक कि जो हमलोग बताना चाहते थे उसे सुना भी नहीं गया.'

'भूपेंद्र यादव के घर बागी सांसदों की हुई बैठक'

उन्होंने कहा, 'उस दिन घर आकर मुझे लगा लगा कि मैं कोई डिसीजन लूं. बुरी तरह से हारने के बाद भी आप कुछ बताएंगे नहीं हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो इसका मतबल पार्टी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है.' भूपेंद्र यादव के घर बागी सांसदों की बैठक पर उन्होंने कहा, सबने अलग-अलग नेताओं से बात की. जिसकी जिससे दोस्ती थी उसके जरिए बात की. सीएम शुभेंदु अधिकारी भी बहुत लोगों से बात किए. ऐसे होते हुए एक पूरी टीम बनी. जिन दिन सब भूपेंद्र यादव के आवास पर थे उसी दिन सबसे हस्ताक्षर किए थे.

कितने बागी सांसदों ने साइन किया इस पर शताब्दी रॉय ने कहा, 'मैं जब तक थी तब तक तो 14-15 सासंदों ने साइन किया था. अब ये संख्या 19 पहुंच चुकी है. पांच सांसद बाद में जुड़े. उन्हें जुड़ना ही था.' बागी सांसदों को गद्दार कहे जाने को लेकर उन्होंने कहा, 'डिसीजन कब होता है, जिसमें ज्यादा लोग हों. नहीं तो ऐसा होता है. चलो यह गद्दार की वजह से 10 ज्यादा हुआ.'

महुआ मोइत्रा पर भड़कीं शताब्दी रॉय

उन्होंने कहा, 'महुआ मोइत्रा भी तो कांग्रेस से आई हैं. वो शुभ्रतो मुखर्जी के पीछे-पीछे घूम कर TMC में आई थीं. उसकी गद्दारी भी आप लोग देख लेंगे. वे अपनी जिंदगी कैसे जीएं वो डिसाइड करें हमारे लिए डिसाइड न करें. हमें ज्ञान मत दो. उसका क्लीन इमेज नहीं है. उसने अपना सिस्टम तो उसने बहुत पहले ही दिखा दिया था.'

उन्होंन कहा, 'अभिषेक भी एक पॉइंट था उसका जो स्टाइल था वो पार्टी और ममता बनर्जी से बिल्कुल अलग था. अभिषेक का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है. अभिषेक यांग जनरेशन का है लेकिन अगर ममता बनर्जी के अनुभव के साथ जुड़ता तो पार्टी के लिए फायदा होता लेकिन वो हुआ नहीं. ममता बनर्जी ने पार्टी का होल्ड धीरे धीरे अभिषेक के ऊपर छोड़ दिया था और उसका IPAC के ऊपर भरोसा करना गलत था.'

कल्याण बनर्जी पर्सनल एजेंडा चला रहे: शताब्दी रॉय

कल्याण बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा, 'वो हम लोग को कबूतर और गद्दार बोल रहे थे, अभी जब उनकी बारी आई तो वो भी सम्मान का काम करें और रिजाइन दें. वो हम लोग के साथ आयेंगे तो वो भी गद्दार माने जाएंगे. ममता बनर्जी ने अगर बोल दिया कि अभिषेक ही चाहिए तो वो क्या करेंगे क्या वो अभिषेक के साथ ही रहेंगे. कल्याण बनर्जी ने अपने पर्सनल एजेंडा से ऐसा बयान दे रहें हैं. अगर अभिषेक बनर्जी ने उन्हें केस लड़ने से नहीं मना किया होता तो वो अभी भी अभिषेक को राजा बोलते. हम लोग उनसे ऊपर है क्योंकि हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है.'

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