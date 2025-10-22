भारतीय घरेलू क्रिकेट के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच होने वाले मैचों जगह नहीं मिली, जिसे लेकर राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इसे लेकर बीसीसीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत ए की टीम में सरफराज खान का प्रदर्शन अच्छा रहा था, इसके बावजूद उनके ड्रॉप करने पर फैंस हैरान हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर पर बड़ा आरोप लगाते हुए सरफराज खान के चयन न होने पर सवाल उठाया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूछा, "क्या सरफराज को उनके उपनाम की वजह से नहीं चुना गया...बस पूछ रही हूं. हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं?"

कांग्रेस नेता डॉ. शमा मोहम्मद की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन ने उनके सवाल को बेतुका बताया. एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अतुल वासन ने कहा कि धर्म कार्ड खेलना सही नहीं है. उन्होंने कहा, "सरफराज खान को वो मौके नहीं दिए गए, जिसके वह हकदार हैं, लेकिन कांग्रेस के आरोप बेतुके हैं. भारतीय क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ."

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीसीसीआई के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया?

