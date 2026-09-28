फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सिगरेट पर सवाल उठा दिए. संजय ने रणबीर कपूर की 'एनिमल', रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और विक्की कौशल की 'लव एंड वॉर' के पोस्टर्स का एक कोलाज शेयर किया. इसमें तीनों एक्टर्स सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं. संजय ने लिखा, 'उन बेहद नापसंदीदा एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा है, जिन्हें हमें फिल्मों से पहले और बीच में सहना पड़ता है, जबकि फिल्मों के पोस्टर्स ऐसे हैं?' होठों से सिगरेट पकड़ना बहस से ज्यादा स्टेटस सिंबल और रौला जमाने का जरिया बन गया है, आखिर कैसे?

एंटी-स्मोकिंग ऐड और पोस्टर का उलटा खेल

भारत में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले और बीच में एंटी-स्मोकिंग ऐड्स दिखाना अनिवार्य है. भारत सरकार ने 2012 के टोबैको-फ्री फिल्म एंड टीवी रूल्स के तहत यह नियम बनाया था कि तंबाकू के दृश्यों वाली फिल्मों में हेल्थ स्पॉट और स्टैटिक मैसेज दिखाना जरूरी है. संजय गुप्ता का सवाल यही है कि जब फिल्म के ही पोस्टर में हीरो सिगरेट पीता हुआ दिखाया जा रहा है, तो उन ऐड्स का कोई मतलब नहीं रह जाता.

तो फिल्मों में सिगरेट क्यों बार-बार दिखाई जाती है?

इसका जवाब मनोविज्ञान और मार्केटिंग के मिले-जुले असर में है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2003 की एक रिसर्च के मुताबिक, भारतीय फिल्मों में 76% तक तंबाकू का सेवन दिखाया गया और इनमें करीब 50% मामलों में 'अच्छे किरदार' सिगरेट पीते नजर आए. इसका मतलब यह है कि फिल्मों में सिगरेट पीने वाला किरदार अक्सर हीरो होता है, जिससे दर्शकों के दिमाग में यह छवि बनती है कि सिगरेट पीना 'कूल' और 'स्टाइलिश' है.

अमेरिकी रिसर्च भी यही बताते हैं. 1960 से 1990 तक की 62 हॉलीवुड फिल्मों की स्टडी में पाया गया कि फिल्मों में स्मोकर्स को अक्सर कामयाब, अट्रैक्टिव और ताकतवर मर्द दिखाया जाता था, जबकि असल जिंदगी में स्मोकिंग की दर लगातार गिर रही थी.

दरअसल, फिल्में असल समाज को नहीं, बल्कि एक काल्पनिक 'कूल' इमेज को दिखा रही थीं. भारत में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है. फिल्मों में हीरो के हाथ में सिगरेट होना उसकी मर्दानगी और रुतबे का सिंबल बन गया है. एक सोशल मीडिया यूजर ने संजय गुप्ता की पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि 'भारतीय फिल्म इंडस्ट्री 'मर्दानगी की चापलूसी' से पीड़ित है.'

शाहिद कपूर का कबीर सिंह वाला किरदार हो या रणबीर कपूर का एनिमल अवतार, सभी के होठों में फंसी सिगरेट ने इसे 'शान' वाला काम बता दिया.

सिगरेट का स्टेटस सिंबल बनने का सच क्या?

सिगरेट को स्टेटस सिंबल बनाने में कई वजहें शामिल हैं:

सिगरेट और बीड़ी में भारतीय समाज ने हमेशा से एक वर्गीय अंतर बनाया है. scienceopen.com की रिसर्च के मुताबिक, सिगरेट को ऊंचे सामाजिक-आर्थिक वर्ग का सिंबल माना जाता है, जबकि बीड़ी को निचले वर्ग से जोड़ा जाता है. दिल्ली के एक स्मोकर ने शोधकर्ताओं से कहा था, 'कॉलेज में जब आप हाथ में सिगरेट पकड़ते हैं, तो लगता है कि आप स्मार्ट दिख रहे हैं. यह सब दिखावे का हिस्सा है. यह दिखावा सिर्फ सिगरेट के साथ होता है, बीड़ी के साथ नहीं.'

सिगरेट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने इसे और भी 'एलीट' बना दिया है. फरवरी 2026 से 40% GST लागू होने के बाद प्रीमियम सिगरेट पैक की कीमत जनवरी की तुलना में 55% तक बढ़ गई. जब कोई व्यक्ति इतनी महंगी सिगरेट पीता है, तो यह उसकी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन बन जाता है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब सिगरेट पीना 'कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन' यानी दिखावटी खपत का नया सिंबल बन गया है. लोग सिगरेट को सिर्फ इसलिए पीते हैं ताकि दूसरे देख सकें कि उनके पास पैसा है.

सिगरेट का 'रिवॉल्ट' या 'बगावत' से जुड़ाव भी बड़ी वजह है. किशोरावस्था में सिगरेट पीना एक तरह का 'राइट ऑफ पैसेज' माना जाता है, यानी बड़े होने और आजादी का सबूत. एक सामाजिक मनोविज्ञान शोध में सिगरेट को 'पावर और स्टेटस का अहम सिंबल' बताया गया है.

इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, संजय गुप्ता की पोस्ट ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है, जिसका जवाब सिर्फ सिनेमा के अंदर नहीं, बल्कि समाज के उस दोहरे मापदंड में छिपा है. हम एक तरफ सिगरेट के खिलाफ ऐड दिखाते हैं और दूसरी तरफ हीरो के हाथ में सिगरेट थमाकर उसे 'कूल' बनाते हैं.

फिल्मों में जब तक सिगरेट को मर्दानगी, रुतबे और बगावत का सिंबल बनाया जाता रहेगा, तब तक एंटी-स्मोकिंग ऐड्स सिर्फ एक औपचारिकता बने रहेंगे. असली बदलाव तभी आएगा जब फिल्ममेकर्स यह समझेंगे कि हीरो को 'कूल' दिखाने के लिए सिगरेट की जरूरत नहीं है.