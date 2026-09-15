लहंगा-चुन्नी पहले भारत में क्या कर रहीं ट्रंप की बेटी, तस्वीर वायरल

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सभी को चौंका दिया है. हालांकि ये पोस्ट किसी बॉलीवुड फिल्म को लेकर नहीं है, बल्कि इसमें उनके साथ वो लोग हैं जिनका बॉलीवुड और फिल्मों से कोई नाता नहीं है. संजय दत्त ने कुछ खास लोगों संग हुई मुलाकात की एक फोटो अपने एक्स अकाउंट से शेयर की है. इनमें दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की बेटी उनके साथ मौजूद है.

संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर इस यादगार मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा, खूबसूरत टिफनी ट्रंप, हैंडसम माइकल बोलोस और अमेरिका के सम्मानित एंबेसडर मिस्टर सर्जियो गोर से मिलकर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने आगे कहा कि साथ में मेरे रॉकस्टार भाई राजेश्वरी सिंह जी भी हैं. संजय दत्त ने आगे कहा कि आपसे जल्द ही दोबारा मिलने की उम्मीद करता हूं.

It was wonderful meeting the beautiful Tiffany Trump, the handsome Michael Boulos, and the honourable Ambassador of United States, Mr. Sergio Gor, along with my rockstar brother, Rajeshwari Singh Ji. Looking forward to meeting you all again soon! pic.twitter.com/l2rzXGGfet — Sanjay Dutt (@duttsanjay) September 14, 2026

इस यादगार मुलाकात की फोटो में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ट्रेडिशनल सफेद कुर्ता और पीला गमछा पहने नजर आ रहे हैं. उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप गुलाबी और हरे रंग के खूबसूरत लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही हैं. इसके अलावा माइकल बोलोस केसरिया से रंग की शेरवानी में नजर आ रहे हैं.

सर्जियो गोर भी रहे मौजूद

इन सबके अलावा ट्रंप के बेहद करीबी अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर सूट में दिख रहे हैं. राजेश्वरी सिंह भी पीले गमछे के साथ मौजूद हैं. बता दें कि ये फोटो किसी शानदार होटल या इवेंट हॉल की लग रही है. इस मुलाकात को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के बीच कल्चरल एक्सचेंज का एक खूबसूरत उदाहरण माना जा रहा है.

कहां की है फोटो

संजय दत्त और बाकी सभी लोगों के लुक्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी गणपति सेलिब्रेशन में ली गई तस्वीर है. हालांकि इस बारे में संजय दत्त की ओर से ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है. बता दें कि इसके अलावा 14 सितंबर को संजय दत्त प्रोड्यूसर और फिल्म इंडस्ट्री की नामी हस्ती नदीम खान से मुलाकात करते और बप्पा के दर्शन करते भी नजर आए थे.

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