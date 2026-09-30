परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में चौंका दिया है. उन्होंने धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. अखिलेश ने अपने चाचा रामगोपाल यादव के नाम के साथ परिमल नथवानी के बेटे धनराज नाथवानी के नाम की घोषणा की. आज दोनों ही नामांकन दाखिल करेंगे. इस मौके पर अखिलेश यादव खुद मौजूद रहेंगे.

दिलचस्प है कि आज से करीब तीन महीने पहले ही उद्योग जगत से जुड़े परिमल नथवानी ने झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस-जेएमएम गठबंधन को बड़ा झटका दिया था. तब कांग्रेस और जेएमएम में जमकर बयानबाजी हुई, कांग्रेस ने गठबंधन पर विचार करने तक की भी बात की. कांग्रेस का आरोप था कि लेफ्ट और जेएमएम के कुछ विधायकों ने उन्हें धोखा दिया और परिमल नाथवानी को वोट किए.

Prof. Ram Gopal Yadav and Dhanraj Parimal Nathwani, the party's candidates for the Rajya Sabha elections, will file their nomination papers at 11 am today in the presence of party president Akhilesh Yadav, says Samajwadi Party. pic.twitter.com/c1EkFYQTC5 — ANI (@ANI) September 30, 2026

झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ था?

झारखंड में जून 2026 में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव हुआ था. मैदान में JMM के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी थे. राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा के सभी 81 विधायकों ने मतदान किया था. मतगणना के बाद बैद्यनाथ राम को 30 वैध वोट मिले. परिमल नथवानी को 28 वोट और प्रणव झा को 20 वोट मिले. कुल तीन वोट अमान्य घोषित किए गए. इसके बाद बैद्यनाथ राम और परिमल नथवानी को विजेता घोषित किया गया. चुनाव से पहले कांग्रेस ने महागठबंधन के सभी विधायकों के समर्थन की उम्मीद जताई थी. चुनाव के बाद कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया गया था.

परिमल नथवानी का राजनीतिक सफर

परिमल नथवानी पहली बार 2008 में झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे थे. 2014 में वह दोबारा झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए. इसके बाद 2020 में वह YSR कांग्रेस के समर्थन से आंध्र प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे. जून 2026 में वह फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए. इस बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और उन्हें NDA का समर्थन मिला. यह उनका राज्यसभा में चौथा कार्यकाल है.

रिलायंस से भी जुड़ा रहा है नथवानी परिवार

परिमल नथवानी लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े रहे हैं. वह कंपनी के कॉरपोरेट मामलों से जुड़े काम देखते रहे हैं. जामनगर रिफाइनरी परियोजना और गुजरात में कंपनी की गतिविधियों से भी उनका जुड़ाव रहा है. धनराज नथवानी भी कॉरपोरेट क्षेत्र में काम कर चुके हैं. अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है.