‘आगे की लड़ाई UP से शुरू होगी’, समाजवादी पार्टी के सांसद का बड़ा बयान

दिल्ली में सोमवार (12 अक्टूबर) को लोकसभा LoP राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हजारों लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ पैदल मार्च किया. यह मार्च मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर निकाला गया है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि अब चुनाव पर आगे की लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू होगी.

सपा सांसद आनंद भदौरिया ने इस मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति पर बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली में दिखा दी है. अब ज्ञानेश कुमार को जाना होगा. आगे लड़ाई गांव-गांव तक होगी. अब हम उत्तर प्रदेश में लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं.

एक्स प्लेटफॉर्म पर सपा सांसद ने शेयर किया वीडियो

बैरिकेटिंग भी रोक नहीं पाई समाजवादी सैलाब को (बैरिकेटिंग पर चढ़कर झंडा लहराते हुए) https://t.co/HVCk0tEE92 — Anand Bhadauria (@BhadauriyaAnand) October 12, 2026

INDIA ब्लॉक की तरफ से सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को आयोजित चलो दिल्ली मार्च में शामिल समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. वीडियो में मार्च के दौरान बड़ी संख्या में इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर झंडा लहराते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा और एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे थे. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में कहा, ‘बैरिकेटिंग भी रोक नहीं पाई समाजवादी सैलाब को.’

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पैदल मार्च सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता सर्वोच्च न्यायालय के भीतर दाखिल हुए. इस दौरान उनके समर्थक राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे.

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