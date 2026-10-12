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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘आगे की लड़ाई UP से शुरू होगी’, समाजवादी पार्टी के सांसद का बड़ा बयान

‘आगे की लड़ाई UP से शुरू होगी’, समाजवादी पार्टी के सांसद का बड़ा बयान

सपा सांसद आनंद भदौरिया ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आगे की रणनीति के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 12 Oct 2026 08:17 PM (IST)
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दिल्ली में सोमवार (12 अक्टूबर) को लोकसभा LoP राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हजारों लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ पैदल मार्च किया. यह मार्च मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर निकाला गया है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि अब चुनाव पर आगे की लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू होगी.

सपा सांसद आनंद भदौरिया ने इस मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति पर बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली में दिखा दी है. अब ज्ञानेश कुमार को जाना होगा. आगे लड़ाई गांव-गांव तक होगी. अब हम उत्तर प्रदेश में लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं.

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एक्स प्लेटफॉर्म पर सपा सांसद ने शेयर किया वीडियो

INDIA ब्लॉक की तरफ से सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को आयोजित चलो दिल्ली मार्च में शामिल समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. वीडियो में मार्च के दौरान बड़ी संख्या में इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर झंडा लहराते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा और एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे थे. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में कहा, ‘बैरिकेटिंग भी रोक नहीं पाई समाजवादी सैलाब को.’

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पैदल मार्च सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता सर्वोच्च न्यायालय के भीतर दाखिल हुए. इस दौरान उनके समर्थक राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे. 

यह भी पढ़ेंः राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 12 Oct 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
SAMAJWADI PARTY Gyanesh Kumar CONGRESS Anand Bhadauria
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