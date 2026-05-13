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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPrateek Yadav Death: अखिलेश यादव के भाई प्रतीक के निधन पर आया DMK चीफ स्टालिन का रिएक्शन, कहा- दुख की इस घड़ी में...

Prateek Yadav Death: अखिलेश यादव के भाई प्रतीक के निधन पर आया DMK चीफ स्टालिन का रिएक्शन, कहा- दुख की इस घड़ी में...

प्रतीक यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार की सुबह करीब 5 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 13 May 2026 10:54 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया है. प्रतीक को सुबह लखनऊ के एक अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रतीक यादव के निधन पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके मुखिया एमके स्टालिन ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि हम दुख की इस घड़ी में सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं. 

स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. दुख की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं प्रिय भाई अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार के साथ हैं. ईश्वर उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें. हम इस कठिन समय में आपके साथ हैं.' 

प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन

प्रतीक यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार की सुबह करीब 5 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अखिलेश ने भाई प्रतीक के निधन पर कहा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रतीक से मुलाकात की ती और उस समय उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी थी. 

ये भी पढ़ें- भाई प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे सपा चीफ

प्रतीक के निधन पर क्या बोले अखिलेश?

प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम लखनऊ के KGMU में हुआ, जहां अभी अखिलेश यादव भी मौजूद रहे. अखिलेश यादव ने कहा, 'बहुत दुख है कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं. स्वाभाविक है कि जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग बात को मानेंगे.'

प्रतीक यादव की तारीफ करते हुए अखिलेश ने कहा कि कुछ दिन पहले ही वे अपने छोटे भाई प्रतीक से मिले थे. उस दौरान उन्होंने प्रतीक से कहा था कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कारोबार को आगे बढ़ाएं. कभी कभी आर्थिक संकट आने से या कारोबार में हुए नुकसान से वह दुखी हो जाते थे.

Published at : 13 May 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Prateek Yadav Akhilesh Yadav UP NEWS Breaking News Abp News MK Stalin
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