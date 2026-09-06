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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासहारनपुर मस्जिद विवाद पर ओवैसी का बड़ा दावा - 'जिस जगह मस्जिद बनी थी वहां...'

सहारनपुर मस्जिद विवाद पर ओवैसी का बड़ा दावा - 'जिस जगह मस्जिद बनी थी वहां...'

सहारनपुर मस्जिद विवाद पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. जानें वक्फ कानून, एडवर्स पजेशन और मस्जिद विवाद पर उनका क्या कहना है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 06 Sep 2026 05:49 PM (IST)
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जयपुर में सहारनपुर मस्जिद विवाद को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों के मामले में कानून और संविधान के प्रावधानों का पालन होना चाहिए. ओवैसी ने यह भी दावा किया कि जिस जगह मस्जिद बनी थी, वहां एक स्थानीय मुस्लिम परिवार ने मस्जिद के साथ मंदिर के लिए भी जमीन दी थी.

ओवैसी के मुताबिक, सहारनपुर की विवादित मस्जिद कोई नई बनी हुई इमारत नहीं थी. उनका कहना है कि मस्जिद के निर्माण के समय स्थानीय मुस्लिम परिवार ने धार्मिक इस्तेमाल के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है और उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त था. हालांकि, प्रशासन का पक्ष इससे अलग है. अधिकारियों के अनुसार सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद सरकारी जमीन पर स्थित थी और इसे अनधिकृत माना गया था. जुलाई में सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे खाली कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की अपील 2 सितंबर को खारिज हो गई. इसके बाद 5 सितंबर को मस्जिद को गिरा दिया गया.

वक्फ कानून में बदलाव को लेकर भी निशाना

ओवैसी ने केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ कानून में किए गए बदलाव को भी निशाने पर लिया. उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ और गलत बताया. उनका कहना है कि धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामलों में नए नियमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक आजादी संविधान से मिलने वाला अधिकार है और इसे किसी सरकार या राजनीतिक दल की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता.

एडवर्स पजेशन का उदाहरण देकर समझाया मामला

ओवैसी ने अपने बयान में लंबे समय से जमीन पर कब्जे से जुड़े कानूनी सिद्धांत एडवर्स पजेशन का भी जिक्र किया. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई ढांचा सरकारी जमीन पर बना हो और लंबे समय तक वहां मौजूद रहे, तो कुछ परिस्थितियों में कब्जे से जुड़े अधिकारों का कानूनी सवाल उठ सकता है. हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक केवल लंबे समय तक किसी जमीन पर बने रहने से अपने आप मालिकाना हक साबित नहीं हो जाता. एडवर्स पजेशन का दावा अलग कानूनी शर्तों और तथ्यों पर निर्भर करता है.

बीजेपी पर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर आरोप

ओवैसी ने बीजेपी पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई को केवल जमीन या निर्माण से जुड़े विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इससे जुड़े संवैधानिक अधिकारों पर भी चर्चा होनी चाहिए. सहारनपुर की कार्रवाई के बाद ओवैसी ने मस्जिद गिराए जाने के समय और तरीके पर भी सवाल उठाए हैं. उनकी प्रतिक्रिया के साथ ही यह मामला राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है.

प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन के दावे अलग-अलग

सहारनपुर मामले में प्रशासन का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी और अदालत में प्रबंधन की अपील खारिज होने के बाद कार्रवाई की गई. दूसरी ओर, मस्जिद के मुतवल्ली तनवीर अहमद ने आरोप लगाया कि उन्हें केवल परिसर खाली करने का आदेश मिला था और सीधे तोड़ने की कार्रवाई का आदेश नहीं दिया गया था. उन्होंने मामले को आगे हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 06 Sep 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Saharanpur Mosque
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