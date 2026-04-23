सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को कहा कि वह सभी प्रतिष्ठित लेखकों और विचारकों के विचारों का सम्मान करता है, लेकिन वह व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी स्वीकार नहीं कर सकता.

नौ जजों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब वह केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और विभिन्न धर्मों की ओर से अपनाई जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

बेंच में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे.

दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की ओर से लिखे गए एक लेख का हवाला दिया, जिसमें धार्मिक राहत से जुड़े मामलों में न्यायिक संयम की बात कही गई थी. इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हम सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विधिवेत्ताओं आदि का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत राय ही होती है.'

एडवोकेट नीरज किशन कौल ने कहा कि सभी स्रोतों से जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है. उन्होंने कहा, 'अगर ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी स्रोत, किसी भी देश, किसी भी विश्वविद्यालय से आती है, तो उसका स्वागत होना चाहिए. हमारी सभ्यता इतनी समृद्ध है कि हम हर प्रकार के ज्ञान और सूचना को स्वीकार कर सकते हैं.' इस पर जस्टिस नागरत्ना ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'लेकिन व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से नहीं.'

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नीरज किशन कौल ने कहा कि वह इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं इस पर नहीं जा रहा कि कौन-सा विश्वविद्यालय अच्छा है या बुरा, क्योंकि यह इस बहस के लिए अप्रासंगिक है... मुद्दा सिर्फ इतना है कि जहां से भी ज्ञान और सूचना मिले, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि किसी धार्मिक संप्रदाय की किसी विशेष प्रथा को आवश्यक या गैर-आवश्यक घोषित करने के लिए मापदंड परिभाषित करना न्यायिक मंच के लिए यदि असंभव नहीं, तो बहुत मुश्किल है.

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सितंबर 2018 में पांच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था और कहा था कि सदियों पुरानी यह हिंदू धार्मिक प्रथा अवैध और असंवैधानिक है.