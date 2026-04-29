हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउत्तर भारत का कोई नास्तिक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है? बोला सुप्रीम कोर्ट

उत्तर भारत का कोई नास्तिक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है? बोला सुप्रीम कोर्ट

एडवोकेट जयसिंह ने कहा, 'आज हमें बताया जा रहा है कि जातिगत व्यवस्था से परे हिंदू सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं.'

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 29 Apr 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल, 2026)) को सवाल किया कि उत्तर भारत का कोई नास्तिक व्यक्ति केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मुद्दे पर फैसला करते समय यह भी देखना होगा कि यह अधिकार कोई श्रद्धालु मांग रहा है या गैर-श्रद्धालु.

नौ जजों की संविधान बेंच ने यह टिप्पणी केरल में सबरीमाला सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से भेदभाव और विभिन्न धर्मों की ओर से अपनाई जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की. बेंच में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का समर्थन कर रहीं दो महिलाओं बिंदु अम्मिनी और कनकदुर्गा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक अनुसूचित जाति की महिला है और उसे मंदिर जाने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन) का उल्लंघन होगा.

यह भी पढ़ें:- 'तलाक का मामला शुरू होते ही बेरोजगार हो गए, 50 लाख रुपये एलिमनी दो', पत्नी ने कर ली दूसरी शादी फिर भी SC ने क्यों पति को दिया ऐसा आदेश?

सितंबर 2018 में पांच जोजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के शबरिमला अयप्पा मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी और कहा था कि सदियों पुरानी यह हिंदू धार्मिक प्रथा अवैध और असंवैधानिक है. जयसिंह ने कहा, 'आज हमें बताया जा रहा है कि जातिगत व्यवस्था से परे हिंदू सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं.' उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 17 के कारण सभी पुरुषों को, जाति की परवाह किए बिना, प्रवेश का अधिकार है.

बेंच ने इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिला को अनुसूचित जाति से होने के कारण नहीं रोका गया था, बल्कि इसलिए रोका गया क्योंकि वह 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की थी. सुनवाई के दौरान जयसिंह ने कहा कि शबरिमला मंदिर में महिलाओं का बहिष्कार उनके जीवन के सबसे उत्पादक और सृजनशील काल, यानी 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच लागू होता है.

उन्होंने कहा, 'इस अवधि में महिला की स्थिति क्या है? क्या यह सबसे सृजनशील और सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाला समय नहीं है?... आप मुझे आधा जीवन जीने को नहीं कह सकते. 10 से 50 वर्ष के बीच मत जियो, फिर 10 से पहले और 50 के बाद जियो. इससे गंभीर पृथक्करण होगा.'

जयसिंह ने कहा कि मंदिर में प्रवेश और पूजा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत मौलिक अधिकार है. उन्होंने तर्क दिया कि 2018 का फैसला आने के बाद दोनों महिलाएं मंदिर गई थीं. उन्होंने कहा, 'जब वे बाहर आईं, तब कुछ संघ नेताओं ने ‘शुद्धिकरण’ की बात की. मैंने इस अदालत में याचिका दायर की. उस समय फैसला पूरी तरह लागू था. यही दो महिलाएं थीं जो ऊपर चढ़ने और दर्शन करने में सफल हुईं.'

यह भी पढ़ें:- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- धार्मिक आयोजन में रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, सरकार दे सकती है दखल

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, 'तब से कोई और सफल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि राज्य ने सहयोग नहीं किया. ऊपर जाने के लिए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया. मैंने इस अदालत में याचिका दायर की, जिसमें मैंने सभी तथ्य दर्ज किए, जिनमें वे कौन हैं, क्या वे श्रद्धालु हैं, और किस राज्य से हैं, यह भी शामिल है.'

इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'यह अधिकार कौन मांग रहा है? क्या कोई श्रद्धालु यह अधिकार मांग रहा है या कोई गैर-श्रद्धालु और किसके कहने पर? एक व्यक्ति जिसका इस मंदिर से कोई संबंध नहीं है, वह कहीं उत्तर भारत में है. यह मंदिर दक्षिण भारत में है. प्रवेश का अधिकार मांगने का यह प्रश्न भी विचारणीय है.' सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि किसी धार्मिक संप्रदाय की किसी विशेष प्रथा को आवश्यक या गैर-आवश्यक घोषित करने के लिए मापदंड परिभाषित करना न्यायिक मंच के लिए यदि असंभव नहीं, तो बहुत मुश्किल है.

Published at : 29 Apr 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Sabarimala Temple Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उत्तर भारत का कोई नास्तिक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है? बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर भारत का कोई नास्तिक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है? बोला सुप्रीम कोर्ट
इंडिया
'मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस बार...', बंगाल में जीत को लेकर क्या बोल गईं ममता
'मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस बार...', बंगाल में जीत को लेकर क्या बोल गईं ममता
इंडिया
West Bengal Elections: ‘ममता के गुंडे बंगाल के वोटर नहीं...’, मतदान के बीच बूथ निरीक्षण के लिए पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, लोगों ने घेरा, लगाए ‘जय बांग्ला’ के नारे
‘ममता के गुंडे बंगाल के वोटर नहीं...’, सुवेंदु को जब लोगों ने घेरा तो लगाए ‘जय बांग्ला’ के नारे
इंडिया
ईरान युद्ध का असर, हाजियों को करनी पड़ेगी जेब ढीली, इतने हज़ार रुपये और करने पड़ेंगे जमा
ईरान युद्ध का असर, हाजियों को करनी पड़ेगी जेब ढीली, इतने हज़ार रुपये और करने पड़ेंगे जमा
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
इंडिया
Explained: एग्जिट पोल आने से पहले जान लें नतीजों का ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे और कहां बैठे सटीक?
एग्जिट पोल आने से पहले जान लें ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे?
आईपीएल 2026
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
टेलीविजन
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
बिजनेस
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
जनरल नॉलेज
कितना ताकतवर है OPEC, जिससे बाहर होने का यूएई ने किया ऐलान, क्या करता है यह संगठन?
कितना ताकतवर है OPEC, जिससे बाहर होने का यूएई ने किया ऐलान, क्या करता है यह संगठन?
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget