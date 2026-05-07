केरल के सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर गुरुवार (7 मई, 2026) को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं या धर्म से जुड़े मामलों पर संवैधानिक अदालत में सवाल उठाने लगेंगे तो विभिन्न रीति-रिवाजों और परंपराओं पर सवाल उठाने वाली सैकड़ों याचिकाएं दायर होंगी जिससे धर्मों और सभ्यता के विघटन का खतरा पैदा हो जाएगा. कोर्ट ने यह टिप्पण दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ी एक याचिका पर की थी.

नौ जजों की संविधान पीठ महिलाओं के साथ धार्मिक स्थलों पर होने वाले भेदभाव से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है, जिनमें केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा मामला भी शामिल है. कोर्ट दाऊदी बोहरा समुदाय सहित विभिन्न धर्मों की ओर से पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और दायरे पर भी विचार कर रहा है. नौ जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.

दाऊदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड ने 1986 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें 1962 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी जिसने बॉम्बे बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1949 को निरस्त कर दिया था. इस कानून के तहत समुदाय के किसी भी सदस्य का बहिष्कार करना अवैध था.

सुधारवादी दाऊदी बोहरा समुदाय के एक समूह की ओर से सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन पेश हुए. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक आचरण के जवाब में अपनाई जाने वाली किसी प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ‘धर्म से संबंधित मामला’ भी नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ें:- 'सबरीमाला मंदिर मामले से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये...', CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर बोला SC

एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई प्रथा भले ही धार्मिक पहलू रखती हो, लेकिन अगर उसका मौलिक अधिकारों पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26 के तहत प्रतिबंधों से पूरी तरह छूट नहीं दी जा सकती. इस पर जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि अगर हर कोई कुछ धार्मिक प्रथाओं या धर्म से जुड़े मामलों को संवैधानिक अदालत में चुनौती देने लगे तो इस सभ्यता का क्या होगा, जहां धर्म भारतीय समाज से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'इस अधिकार या उस अधिकार को चुनौती देने वाली, मंदिर खोलने और मंदिर बंद करने के अधिकार को लेकर सैकड़ों याचिकाएं दायर की जाएंगी. हम इस बात से अवगत हैं.' जस्टिस सुंदरेश ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा, 'हर धर्म विघटित हो जाएगा और हर संवैधानिक अदालत को बंद करना पड़ेगा.'

यह भी पढें:- दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर 40 साल पहले दायर याचिका की स्वीकार्यता पर SC ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा, 'अगर दो पक्षों के बीच विवादों को अनुमति दी जाती है, तो हर कोई हर चीज पर सवाल उठाने लगेगा...' जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि भारत को अन्य क्षेत्रों से अलग करने वाली बात यह है कि इतनी विविधताओं और बहुलताओं के बावजूद 'हम एक सभ्यता हैं'.