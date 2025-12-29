कांग्रेस नेता एन सुब्रमणियन से सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक तस्वीर साझा करने के संबंध में पूछताछ की जिसमें मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को सबरीमाला सोना मामले में आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ दिखाया गया है. इससे पहले, शनिवार को कांग्रेस की राज्य इकाई की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य सुब्रमणियन को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस विवादों में घिर गई थी. विरोध प्रदर्शनों के बाद, उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी करने के बाद रिहा कर दिया गया.

पत्रकारों से बात करते हुए सुब्रमणियन ने कहा कि उनसे और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालने वाले व्यक्ति से आज सुबह थाने में चेवायूर पुलिस ने एक घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. उन्होंने दोहराया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और उन्नीकृष्णन पोट्टी की कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से बनाई गई तस्वीर पोस्ट नहीं की है. उनके अनुसार, उन्होंने जो तस्वीर साझा की है, वह मुख्यमंत्री के एक वीडियो से ली गई है जो राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के पास उपलब्ध है.

उन्होंने कहा, 'उन्हें वीडियो जारी करना चाहिए. अन्यथा, मैं इसे प्राप्त करने के लिए पीआरडी में आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन करूंगा.' सुब्रमणियन ने दावा किया कि उनके द्वारा साझा की गई वही तस्वीर अन्य लोगों के सोशल मीडिया खातों पर अभी भी मौजूद है और उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया, 'राज्य सरकार को ऐसे कृत्यों से यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शबरिमला सोना चोरी मामले को छिपा सकती है.'

पोस्ट की गई तीन तस्वीरों में से एक को हटाने के बारे में पूछे जाने पर सुब्रमणियन ने कहा कि उन्हें वह विशेष तस्वीर पसंद नहीं थी. इस बीच, चेवायूर पुलिस ने सुब्रमणियन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 के तहत, दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने से संबंधित, और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत संचार के माध्यम से उपद्रव करने के लिए मामला दर्ज किया है.

