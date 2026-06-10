सायोनी घोष ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ! कभी बताया था भविष्य का PM अब बागी सासंदों के साथ खड़ीं

ममता बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हराने के बाद उनकी पार्टी टीएमसी को अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पड़ेगी. बीते कुछ दिनों से टीएमसी के भीतर ऐसा तूफान उठा है कि अब कोई बड़ा नेता इस्तीफा भी दे रहा है तो सामान्य लगने लगा है. ममता बनर्जी की सबसे खास रहीं सयानी घोष का नाम भी उन 20 बागी सांसदों में है, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है.

सयानी घोष की राजनीति का यू-टर्न

रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी बीजेपी को खुलेआम चुनौती देने वाली सयानी घोष की राजनीति ने यू-टर्न ले लिया है. 20 सासंदों का गुट जो लोकसभा में एनडीए सरकार को समर्थन करने पर विचार कर रहा है उसमें जादवपुर की सांसद सयानी घोष का नाम भी शामिल है. इस गुट की नेता हैं काकोली घोष, जिन्होंने यहां तक कहा है कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ उनके आक्रमक प्रचार ने उन्हें ममता बनर्जी के बिल्कुल पास लाकर खड़ा कर दिया. सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान कई लोगों ने उनमें ममता बनर्जी की छवि देखी थी. ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उनका गीत 'एकबार छेड़े दे नौका माझी, जाबो मदीना... आमार हृदय माझे काबा, नयाने मदीना.' काफी चर्चा में रहा. बीजेपी ने इसे ध्रुवीकरण करने वाला बताया था.

जल्द ममता की करीबी बन गईं सयानी घोष

राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक इंटरव्यू में सायानी घोष ने कहा था, 'चड्ढा चड्डी बन सकता है, लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा.' तब बीजेपी ने उन पर सिख और पंजाबी समुदायों का अपमान करने का आरोप लगाया था. सयानी घोष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हुईं. बीजेपी को निशाना बनाते हुए अपने जोशीले भाषणों और ममता बनर्जी के लिए अपने मजबूत जनसमर्थन के कारण जल्दी ही पार्टी की सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक बन गईं.

पिछले हफ्ते ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के कुल 80 विधायकों में से 58 ने खुलकर बगावत कर दी और बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल बनने का दावा किया. पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले बुधवार को ऋतब्रता बनर्जी (3 जून 2026) को पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी. वहीं, सांसद काकोली घोष ने सोमवार (8 जून 2026) को एनडीए को समर्थन देते हुए दावा किया.