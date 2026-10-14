कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से मिले जयशंकर, जानें क्या हुई बातचीत?

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपनी कनाडाई समकक्ष अनीता आनंद से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की. साथ ही, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज जैसे व्यापक मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा भी की.

वहीं, एस. जयशंकर और कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों के साथ-साथ भारत और कनाडा के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा की.

विदेश मंत्री ने X प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘आज नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मिलकर बहुत खुशी हुई. इस मुलाकात के दौरान हमने ट्रेड और इंवेस्टमेंट, शिक्षा, एनर्जी, डिफेंस और लोगों के बीच आदान-प्रदान के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की. इसके साथ ही, हमने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचारों का आदान-प्रदान किया.’

Delighted to meet FM @AnitaAnandMP of Canada in New Delhi today. Reviewed progress in our ties across trade & investment, education, energy, defence and people-to-people exchanges. Also exchanged views on key regional and global developments. Guided by our leadership and sustained engagement across government and industry, we are advancing our Strategic Partnership. 🇮🇳 🇨🇦 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 14, 2026

उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार और इंडस्ट्री में हमारे नेतृत्व और लगातार सहयोग की वजह से हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं.’

यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को अपने दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची हैं. कनाडाई विदेश मंत्री का यह भारत दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में लगातार उच्च स्तरीय जुड़ाव और सकारात्मक गति को उजागर करती है.

अनीता आनंद की भारत यात्रा पर MEA ने क्या कहा?

वहीं, इस संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट साझा कर कनाडाई विदेश मंत्री का स्वागत किया है. विदेश मंत्रालय ने लिखा, ‘कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद का भारत दौरे पर हार्दिक स्वागत है. जून 2025 से अब तक यह कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद की तीसरी भारत यात्रा है, जो कि भारत-कनाडा के संबंध में हाई-लेवल इंगेजमेंट और सक्रिय गति को दर्शाता है. उनकी यह यात्रा हमारे द्विपक्षीय साझेदारी और हाल ही में हुई प्रगति को और आगे लेकर जाने का मौका बनाएगी.’

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