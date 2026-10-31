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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहोर्मुज में अटैक पर भारत की आपत्ति, जयशंकर ने लगाई लताड़, ईरान युद्ध पर क्या कहा?

होर्मुज में अटैक पर भारत की आपत्ति, जयशंकर ने लगाई लताड़, ईरान युद्ध पर क्या कहा?

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में होर्मुज में भारत पर हुए अटैक पर आपत्ति जताई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 31 Oct 2026 07:13 AM (IST)
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भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार को जी20 विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए अटलांटा पहुंचे हैं. बैठक में जयशंकर ने होर्मुज में भारत पर हुए अटैक पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे लेकर जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने बैठक की अहम बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की हैं. साथ ही ईरान युद्ध पर भी बात की.

उन्होंने लिखा, इस बात पर जोर दिया कि आज दुनिया जिस ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, वह उत्पादन की कमी का नहीं, बल्कि अनिश्चितता, बाधाओं, बहुत अधिक कीमतों और ऊर्जा तक पहुंच की चुनौतियों का संकट है. साथ ही इस बात को रेखांकित किया कि ऊर्जा व्यापार और बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर किए गए हमले, ऊर्जा की कीमतों को अपने नियंत्रण में रखने की एक सोची-समझी रणनीति हैं.

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कम आय वाले देशों के लिए कम चिंता

भारत ने कहा कि बाधाओं, प्रतिबंधों और रुकावटों के जरिए ऊर्जा बाजारों में लगातार गड़बड़ी पैदा की जा रही है. जो अब और अधिक बार, अधिक जटिल तरीके से और व्यापक असर के साथ हो रही है. इस बात पर ध्यान दिलाया कि कम आय वाले देशों की मुश्किलों के प्रति बहुत कम चिंता दिखाई देती है.

एलपीजी की स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता

जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि तेल और गैस के बीच अपनी सुविधा के हिसाब से फर्क किया जा रहा है. कुछ खास मामलों में दी गई छूट खुद ही सब कुछ बयां कर देती है. फिर से दोहराया कि वैश्वीकृत बाजार में एक-दूसरे पर निर्भरता और इसके दूरगामी प्रभावों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए.  इस बात को फिर से स्पष्ट किया कि भारत को अपनी 'क्लीन कुकिंग' (स्वच्छ खाना पकाने) की जरूरतों के लिए एलपीजी (LPG) की भरोसेमंद और स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता है.

फिर से दोहराया कि महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत का 'राष्ट्रीय मिशन', खनिजों की खोज से लेकर उनकी रीसाइक्लिंग तक फैला हुआ है. भारत ने G20 के सामने 'क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव' का प्रस्ताव भी रखा है. ऊर्जा बाजारों को खुला और स्थिर बनाए रखने के लिए G20 को समझदारी और नेतृत्व, दोनों का प्रदर्शन करना होगा. इसे फंडिंग तक पहुंच बढ़ानी चाहिए और स्टोरेज, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, ग्रीन हाइड्रोजन तथा जैव ईंधन (biofuels) के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए.

ये भी पढ़ें: रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होगी आप? पार्टी ने किया साफ

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 31 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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