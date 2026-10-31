होर्मुज में अटैक पर भारत की आपत्ति, जयशंकर ने लगाई लताड़, ईरान युद्ध पर क्या कहा?

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार को जी20 विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए अटलांटा पहुंचे हैं. बैठक में जयशंकर ने होर्मुज में भारत पर हुए अटैक पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे लेकर जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने बैठक की अहम बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की हैं. साथ ही ईरान युद्ध पर भी बात की.

उन्होंने लिखा, इस बात पर जोर दिया कि आज दुनिया जिस ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, वह उत्पादन की कमी का नहीं, बल्कि अनिश्चितता, बाधाओं, बहुत अधिक कीमतों और ऊर्जा तक पहुंच की चुनौतियों का संकट है. साथ ही इस बात को रेखांकित किया कि ऊर्जा व्यापार और बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर किए गए हमले, ऊर्जा की कीमतों को अपने नियंत्रण में रखने की एक सोची-समझी रणनीति हैं.

Spoke at the 2nd Plenary of @g20org #Atlanta. ✅ Underlined that the world today stares at an energy crisis, not of production, but of unpredictability & disruption, unaffordable costs, and challenges of access. ✅ Highlighted that deliberate attacks on energy trade & energy infrastructure are a calculated strategy to hold energy prices hostage. ✅ Emphasised that continuous distortions of energy markets through obstacles, sanctions & chokepoints are happening with increasing frequency, greater complexity & wider impact. ✅ Underscored that there appears little regard for the predicament of low-income countries. ✅ Stressed that convenient distinctions are being drawn between oil and gas. Selective carveouts speak for themselves. ✅ Reiterated that the knock-on effects & mutual dependence in a globalised market should not be underestimated. ✅ Reaffirmed that India needs reliable and predictable LPG supplies for its clean cooking needs. ✅ Reiterated that India’s National Mission on critical minerals spans exploration to recycling. India has also proposed a G20 Critical Minerals Circularity Initiative. The G20 must display both understanding and leadership to keep energy markets open & predictable. It must widen access to finance and advance storage, small modular reactors, green hydrogen and bio fuels. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 30, 2026

कम आय वाले देशों के लिए कम चिंता

भारत ने कहा कि बाधाओं, प्रतिबंधों और रुकावटों के जरिए ऊर्जा बाजारों में लगातार गड़बड़ी पैदा की जा रही है. जो अब और अधिक बार, अधिक जटिल तरीके से और व्यापक असर के साथ हो रही है. इस बात पर ध्यान दिलाया कि कम आय वाले देशों की मुश्किलों के प्रति बहुत कम चिंता दिखाई देती है.

एलपीजी की स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता

जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि तेल और गैस के बीच अपनी सुविधा के हिसाब से फर्क किया जा रहा है. कुछ खास मामलों में दी गई छूट खुद ही सब कुछ बयां कर देती है. फिर से दोहराया कि वैश्वीकृत बाजार में एक-दूसरे पर निर्भरता और इसके दूरगामी प्रभावों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए. इस बात को फिर से स्पष्ट किया कि भारत को अपनी 'क्लीन कुकिंग' (स्वच्छ खाना पकाने) की जरूरतों के लिए एलपीजी (LPG) की भरोसेमंद और स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता है.

फिर से दोहराया कि महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत का 'राष्ट्रीय मिशन', खनिजों की खोज से लेकर उनकी रीसाइक्लिंग तक फैला हुआ है. भारत ने G20 के सामने 'क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव' का प्रस्ताव भी रखा है. ऊर्जा बाजारों को खुला और स्थिर बनाए रखने के लिए G20 को समझदारी और नेतृत्व, दोनों का प्रदर्शन करना होगा. इसे फंडिंग तक पहुंच बढ़ानी चाहिए और स्टोरेज, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, ग्रीन हाइड्रोजन तथा जैव ईंधन (biofuels) के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए.

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