'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाना होगा', UNGA में जयशंकर ने पाक को घेरा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एस. जयशंकर ने UNGA में पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा।

विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद फैलाने वाले देशों को अपना रवैया बदलना होगा।

भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा का अधिकार अपनाएगा।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद में शामिल सरकारों को बेनकाब किया जाना चाहिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाया जाना चाहिए.

उन्होंने UNGA के मंच से पाकिस्तान को बिना नाम लिए सीधे तौर पर धमकाया है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को अंजाम देने वाले देश को अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

UNGA में अपने संबोधन में बोले जयशंकर

#WATCH | New York: Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly, EAM Dr. S. Jaishankar says, "Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its… pic.twitter.com/KlIWxILcp6 — ANI (@ANI) September 26, 2026

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारतीय समयानुसार शनिवार (26 सितंबर, 2026) की रात अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के 81वें सत्र के दौरान अपने संबोधन में पाकिस्तान का बिना नाम लिए उसे आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जमकर लताड़ा. उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद शांति के लिए हमेशा से खतरा बना हुआ है, लेकिन जब कोई देश सीमा पार हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो यह पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा और चुनौती बन जाता है.’

हम आतंकवाद के खिलाफ अपने हक का इस्तेमाल करेंगे- जयशंकर

जयशंकर ने कहा, ‘आतंकवाद का लगातार समर्थन करने वाले एक देश ने इस महासभा के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है. उसने आतंकवाद को नॉर्मलाइज करने और उसके नतीजों से बचने की कोशिश की है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा. हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘दोस्ती और सद्भावना आतंकवाद के साथ-साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं. इनके आधार पर बनी समझ को स्वाभाविक रूप से फिर से सवालों के घेरे में लाया जाएगा.’ उन्होंने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा, ‘आतंकवाद को अंजाम देने वाले देश को अपना रवैया बदलना होगा.’

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