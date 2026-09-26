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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाना होगा', UNGA में जयशंकर ने पाक को घेरा

'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाना होगा', UNGA में जयशंकर ने पाक को घेरा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूएनजीए के सत्र के दौरान अपने संबोधन में पाकिस्तान को बिना नाम लिए जमकर लताड़ा. इसके साथ ही, उन्होंने आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान को धमकी भी दी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Sep 2026 12:07 AM (IST)
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  • एस. जयशंकर ने UNGA में पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा।
  • विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद फैलाने वाले देशों को अपना रवैया बदलना होगा।
  • भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा का अधिकार अपनाएगा।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद में शामिल सरकारों को बेनकाब किया जाना चाहिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाया जाना चाहिए.

उन्होंने UNGA के मंच से पाकिस्तान को बिना नाम लिए सीधे तौर पर धमकाया है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को अंजाम देने वाले देश को अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

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UNGA में अपने संबोधन में बोले जयशंकर 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारतीय समयानुसार शनिवार (26 सितंबर, 2026) की रात अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के 81वें सत्र के दौरान अपने संबोधन में पाकिस्तान का बिना नाम लिए उसे आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जमकर लताड़ा. उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद शांति के लिए हमेशा से खतरा बना हुआ है, लेकिन जब कोई देश सीमा पार हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो यह पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा और चुनौती बन जाता है.’

हम आतंकवाद के खिलाफ अपने हक का इस्तेमाल करेंगे- जयशंकर

जयशंकर ने कहा, ‘आतंकवाद का लगातार समर्थन करने वाले एक देश ने इस महासभा के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है. उसने आतंकवाद को नॉर्मलाइज करने और उसके नतीजों से बचने की कोशिश की है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा. हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे.’  

उन्होंने कहा, ‘दोस्ती और सद्भावना आतंकवाद के साथ-साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं. इनके आधार पर बनी समझ को स्वाभाविक रूप से फिर से सवालों के घेरे में लाया जाएगा.’ उन्होंने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा, ‘आतंकवाद को अंजाम देने वाले देश को अपना रवैया बदलना होगा.’ 

यह भी पढ़ेंः विवादों के बीच EC की बड़ी बैठक, CEC और दोनों चुनाव आयुक्त हुए शामिल, लिए ये बड़े फैसले

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 26 Sep 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
S Jaishankar Pakistan UNITED NATION TERRORISM
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