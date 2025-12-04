रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे की काफी चर्चा है. पुतिन की उम्र को लेकर लोग काफी कन्फ्यूज रहते हैं. उनकी उम्र 73 साल है, लेकिन इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है. वे आज भी एक दम फिट हैं. इसके पीछे की वजह है कि वो अपनी डाइट को गंभीरता से लेते हैं और डेली अपना वर्कआउट भी करते हैं.

ब्रिटिश पत्रकार ने जुटाई थी अहम जानकारी

उनकी डाइट की कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है लेकिन साल 2014 में एक न्यूजवीक के ब्रिटिश पत्रकार बेन जुडाह ने इस बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी. पत्रकार ने इसके लिए 3 साल तक रिसर्च की थी. इसमें उन्होंने पुतिन के नाश्ते और वर्कआउट के बारे में जानकारी जुटाई थी.

दोपहर के वक्त नाश्ता करते हैं पुतिन

पत्रकार ने बताया था कि पुतिन सुबह देर से उठकर दोपहर के वक्त नाश्ता करते हैं. इसमें वो बटेर पक्षी के अंडे लेते हैं. इसमें विटामिन बी-12 का भंडार होता है. यह शरीर को ताकतवर बनाता है.

ऑमलेट या दलिया और बटेर का अंडा

पत्रकार की मानें तो वह इन बटेर के अंडों के साथ ऑमलेट या दलिया लेते हैं. इसके साथ फ्रूट जूस और आखिरी में कॉफी पीते हैं. पुतिन शराब नहीं पीते हैं. पिस्ता और आइस्क्रीम उनको पसंद है.

वर्कआउट और एक्सरसाइज करते हैं

नाश्ते के बाद पुतिन वर्कआउट भी करते हैं, और एक्सरसाइज भी करते हैं. इसमें स्विमिंग और वेटलिफ्टिंग शामिल है. हालांकि, यह सारी जानकारी 2014 में पत्रकार के खुलासे के बाद ही सामने आ पाई थी.

बटेर का अंडा क्यों खास?

दरअसल, बटेर के अंडे में विटामिन बी-12 जैसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं. इनमें प्रोटीन, विटामिन बी 12, फोलेट, कोलीन, विटामिन, आयरन, साइबोप्लेविन, राइबोफ्लेविन, फॉस्फोरस, सेलेनियम​ शामिल है. यह सारे पोषक तत्व भारतियों में कम पाए जाते हैं. इसके अलावा अंडा सेलुलर डैमेज और एलर्जी से भी बचाने में मदद करता है. इनके अलावा छींक आना, सीने में जकड़न, नाक बहने से भी बचाता है.