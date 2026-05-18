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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारूस-यूक्रेन युद्ध की चपेट में आया ओडिशा का युवक, मॉस्को में ड्रोन हमले में मौत

रूस-यूक्रेन युद्ध की चपेट में आया ओडिशा का युवक, मॉस्को में ड्रोन हमले में मौत

Russia Ukraine War: मॉस्को में जान गंवाने वाले मृतक के परिवार ने जन शिकायत सुनवाई के दौरान ज़िला प्रशासन से संपर्क किया और उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने में सहायता का अनुरोध किया.

By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर | Updated at : 18 May 2026 10:41 PM (IST)
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रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच, ओडिशा के गंजाम ज़िले के एक युवक की कथित तौर पर रूस की राजधानी मॉस्को में एक ड्रोन हमले में मौत हो गई. मृतक की पहचान गंजाम ज़िले के चिकिटी ब्लॉक के माधबांधा गाँव के रहने वाले ए. रामया के रूप में हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामया लगभग एक महीने पहले काम के सिलसिले में रूस गए थे. बताया जा रहा है कि शनिवार को ड्रोन हमले के दौरान उनकी मौत हो गई.

सूत्रों ने बताया कि रामया के एक दोस्त ने परिवार वालों को इस घटना के बारे में जानकारी दी. बताया जा रहा है कि दोस्त ने परिवार को बताया कि इस हमले में सात लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालाँकि, कथित तौर पर ड्रोन हमले में लगी चोटों के कारण रामाया की मौत हो गई.

इस घटना के बाद, मृतक के परिवार ने जन शिकायत सुनवाई के दौरान ज़िला प्रशासन से संपर्क किया और उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने में सहायता का अनुरोध किया.

शव भारत लाने के लिए कलेक्टर संबंधित अधिकारियों से करेंगे संपर्क

गंजाम के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन, पार्थिव शरीर को वापस लाने की प्रक्रिया के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है. कलेक्टर ने कहा, “हम शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं. हम दिल्ली में मौजूद अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं. ए. रामैया के पार्थिव शरीर को वापस लाने के प्रयास जारी हैं.”


बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है. युद्ध की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

यह भी पढ़ें : शुभेंदु अधिकारी PA मर्डर केस में CBI के हाथ लगी बड़ी सफलता, यूपी से गिरफ्तार किया एक और शूटर

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 18 May 2026 10:41 PM (IST)
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Odisha Russia Ukraine War INDIA
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