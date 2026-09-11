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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: मल-मूत्र ब्रीफकेस से पर्सनल आर्मी तक! BRICS में पुतिन की हिफाजत कैसे होगी?

Xप्लेन: मल-मूत्र ब्रीफकेस से पर्सनल आर्मी तक! BRICS में पुतिन की हिफाजत कैसे होगी?

पुतिन की सुरक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त है. 4-लेयर का भारत में इंतजाम, 50,000 लोगों की FSO, बुलेटप्रूफ कार और यूरिन ब्रीफकेस समेत कई चीजें पुतिन को दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित नेता बनाते हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 11 Sep 2026 11:45 AM (IST)
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दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी देश की धरती पर कदम रखते हैं, तो उनके साथ सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि एक पूरा 'सुरक्षा साम्राज्य' चलता है. 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन 11 सितंबर को दिल्ली पहुंच चुके हैं. इस दौरान भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर पांच स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है. आखिर पुतिन की सुरक्षा को इतना अलग और इतना कड़ा क्यों बनाया जाता है...

पुतिन की सुरक्षा का पहला घेरा: 'पर्सनल आर्मी' SBP और FSO

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसके पास है. dossier.center के मुताबिक, रूस में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एक खास एजेंसी है, जिसे रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस (SBP) कहा जाता है. यह एजेंसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस (FSO) के तहत काम करती है. इसका गठन सोवियत काल की खुफिया एजेंसी KGB से हुआ था, जहां खुद पुतिन भी एजेंट रहे हैं.

dossier.center के मुताबिक, FSO में करीब 50,000 लोग काम करते हैं. यह संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस से करीब 6 गुना ज्यादा है. पुतिन को हमेशा 30 हथियारबंद गार्ड चारों तरफ से घेरे रहते हैं. इनके अलावा उनके आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों में भी FSO के एजेंट होते हैं, जो आइसक्रीम वेंडर से लेकर भीड़ में नारे लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं. यही वजह है कि पुतिन की सुरक्षा को दुनिया की सबसे सीक्रेट और हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिना जाता है.

SBP के गार्ड काले सूट और ईयरफोन पहने, साये की तरह 24 घंटे पुतिन के साथ रहते हैं. इनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल प्रोसेस से होता है:

  • उम्मीदवार की उम्र 35 साल से कम
  • लंबाई 180 सेमी से ज्यादा
  • शारीरिक रूप से फिट
  • मार्क्समैनशिप में माहिर
  • मानसिक रूप से मजबूत
  • विदेशी भाषा का ज्ञान
  • बैकग्राउंड चेक और लॉयल्टी टेस्ट

 

SBP गार्ड्स कई भाषाओं बोलने में माहिर होते हैं
SBP गार्ड्स कई भाषाओं बोलने में माहिर होते हैं

दूसरा घेरा: चार सर्कल में बंटी सुरक्षा

यूरोपियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, जब पुतिन किसी दूसरे देश में होते हैं, तो उनकी सुरक्षा को चार अलग-अलग सर्कल में बांटा जाता है, जो एक-दूसरे के ऊपर परतों की तरह काम करते हैं.

  • सर्कल-1: इसमें पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड शामिल हैं, जो काले कपड़ों और ईयरफोन के साथ उनके बिल्कुल करीब रहते हैं.
  • सर्कल-2: यह सबसे खतरनाक और सबसे सीक्रेट लेयर है. इसमें सीक्रेट एजेंट होते हैं, जो आम लोगों की भीड़ में घुले-मिले रहते हैं और नजर नहीं आते.
  • सर्कल-3: यह परत बाहरी लोगों को पुतिन के करीब आने से रोकती है. इसमें सुरक्षाकर्मी पूरे इलाके को कंट्रोल करते हैं और किसी भी अनजान व्यक्ति को दूर रखते हैं.
  • सर्कल-4: यह सबसे बाहरी और सबसे घातक परत है. इसमें स्नाइपर शामिल होते हैं, जो आसपास की ऊंची इमारतों की छतों पर तैनात रहते हैं और किसी भी खतरे को दूर से ही खत्म कर सकते हैं.

इसके अलावा पुतिन के काफिले में कई गाड़ियां, बाइक राइडर्स और ट्रक शामिल होते हैं. आसमान से होने वाले हमलों को रोकने के लिए संदिग्ध ड्रोन को ब्लॉक करने का इंतजाम भी होता है.

तीसरा घेरा: भारत में 4-लेयर सुरक्षा कवच

पुतिन की भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा को और भी मजबूत किया गया है. भारत और रूस की एजेंसियों ने मिलकर 4-लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है. यह पुतिन के विमान के दिल्ली की धरती पर उतरते ही एक्टिव हो जाता है. इसमें:

  • सबसे अंदरूनी परत: रूस के SBP अधिकारी, जो पुतिन के सबसे करीब रहते हैं और किसी भी हालत में उन्हें बचाकर निकालने की जिम्मेदारी संभालते हैं.
  • मध्य परत: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडो, जो आतंकवादी हमलों से निपटने में माहिर हैं.
  • बाहरी परत: दिल्ली पुलिस, जो पूरे रूट और इलाके की सुरक्षा संभालती है.
  • तकनीकी निगरानी: स्पेशल ड्रोन, जैमर, AI मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, जो पल-पल की निगरानी रखते हैं.
  • स्नाइपर टीमें: पुतिन के काफिले के रास्ते की हर ऊंची इमारत पर तैनात, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को दूर से ही निपटा सकती हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पुतिन के दौरे से पहले ही रूस से चार दर्जन से ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिल्ली पहुंच गए थे. इन्होंने दिल्ली पुलिस और NSG के साथ मिलकर हर रूट को सैनिटाइज किया.

 

भारत और रूस की एजेंसियों ने मिलकर पांच-लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है
भारत और रूस की एजेंसियों ने मिलकर पांच-लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है

चौथा घेरा: 'रोलिंग बंकर' और 'फ्लाइंग क्रेमलिन'

यूरोपियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन की जमीनी सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा उनकी कार है, जिसे 'रोलिंग बंकर' कहा जाता है. यह ऑरस सीनेट मॉडल की बुलेटप्रूफ और बमप्रूफ लिमोसिन है, जिसे खास तौर पर पुतिन के लिए बनाया गया है. इसमें इमरजेंसी ऑक्सीजन, रन-फ्लैट टायर, सुरक्षित संचार प्रणाली और कई निकलने के रास्ते हैं. इसका एयर फिल्टर सिस्टम केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों से भी बचाव कर सकता है. यह टायर या खिड़कियां टूटने के बाद भी यह गाड़ी चलती रह सकती है.

dossier.center के मुताबिक, हवा में पुतिन आमतौर पर इल्युशिन IL-96-300PU विमान से सफर करते हैं, जिसे रूसी मीडिया 'फ्लाइंग क्रेमलिन' कहता है. इस विमान में मिसाइल-डिफेंस काउंटरमेजर्स, एन्क्रिप्टेड कॉन्फ्रेंस रूम और ऐसा कमांड सिस्टम है. इससे हमले की स्थिति में परमाणु हमले का आदेश भी दिया जा सकता है. पुतिन कभी अकेले एक विमान से नहीं उड़ते, बल्कि उनके साथ कम से कम एक या दो बैकअप विमान भी उसी रूट पर उड़ते हैं, ताकि यह पता न चल सके कि वे किस विमान में हैं.

खाना, पानी और वो 'यूरिन ब्रीफकेस'

dossier.center के मुताबिक, पुतिन की सुरक्षा का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनके खाने-पीने और सेहत से जुड़ा है:

  • पुतिन का खाना कभी भी होटल की रसोई में नहीं बनता, बल्कि उनके साथ आए रूसी शेफ ही उसे तैयार करते हैं.
  • खाना बनाने वाले शेफ को दस्ताने पहनने, दिन में कई बार वर्दी बदलने और अपने हाथों में किसी भी तरह के कट की जांच करानी होती है.
  • हर सामान की जांच होती है और खाना पुतिन तक पहुंचने से पहले उनके बॉडीगार्ड चखते हैं, ताकि अगर जहर हो तो पहले उन पर असर दिखे.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन के साथ एक खास 'पूप सूटकेस' या 'मल-मूत्र ब्रीफकेस' हमेशा रहता है. विदेश यात्रा के दौरान पुतिन के मल-मूत्र को इस ब्रीफकेस में रखकर वापस रूस ले जाया जाता है, ताकि कोई विदेशी एजेंसी उसकी जांच करके उनकी सेहत के बारे में पता न लगा सके.

यही नहीं, पुतिन के बॉडीगार्ड के पास हमेशा एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी रहता है, जिसे 'चेगेट' कहा जाता है. यह ब्रीफकेस परमाणु हमले का आदेश देने के लिए इस्तेमाल होता है और इसे हमेशा उनके करीब रखा जाता है.

डिजिटल सुरक्षा और 'मस्केटियर्स'

dossier.center के मुताबिक, पुतिन की सुरक्षा टीम के मेंबर खुद को 'मस्केटियर्स' कहते हैं. ये FSO की स्पेशल यूनिट के कमांडो होते हैं, जो साये की तरह पुतिन के साथ रहते हैं और कई तरह के बुलेटप्रूफ-बमप्रूफ सूटकेस लेकर चलते हैं. इनके नेटवर्क में स्नाइपर, ड्रोन ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक-इंटेलिजेंस विशेषज्ञ और संचार इकाइयां भी शामिल हैं.

2022 के बाद चौथा सुरक्षा बढ़ाई

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन ने अपनी सुरक्षा में लगातार इजाफा किया है. सितंबर 2026 में पुतिन ने FSO के सेंट्रल एपरेटस को बढ़ाने के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए. यह 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से चौथा विस्तार है.

FSO का केंद्रीय तंत्र अब 812 लोगों तक पहुंच चुका है, जिसका मुख्य काम राष्ट्रपति, उनके परिवार और प्रधानमंत्री की सुरक्षा है. इसके अलावा, पुतिन के आसपास काम करने वाले कर्मचारियों को सेल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, उन्हें मास्क पहनना होता है और पुतिन से मिलने से पहले अपनी कलाई घड़ी तक उतारनी होती है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 11 Sep 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
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