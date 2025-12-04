रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर अमेरिका और चीन समेत पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. पुतिन जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने पीएम मोदी से न सिर्फ हाथ मिलाया, बल्कि गले भी लगाया, जिससे पूरी दुनिया चौंक गई. इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर तो किसी को विश्वास भी नहीं होगा. दरअसल दोनों नेता एक बार फिर एक ही गाड़ी से रवाना हुए.

#WATCH | Russian President Vladimir Putin lands in Delhi; Prime Minister Narendra Modi receives him at the airport



President Putin is on a two-day State visit to India. He will hold the 23rd India-Russia Annual Summit with PM Narendra Modi in Delhi on December 5



पुतिन और पीएम मोदी की केमिस्ट्री जगजाहिर है. हाल ही में जब पुतिन और मोदी चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान मिले थे. वहां भी दोनों नेताओं ठीक इसी तरह मिले थे. यहां तक कि पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 10 मिनट तक इंतज़ार भी किया था ताकि वे दोनों अपनी द्विपक्षीय वार्ता के लिए साथ-साथ निकलें. दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत SCO समिट से कुछ ही दूरी पर थी.

पुतिन के सम्मान में PM मोदी देंगे डिनर

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन का यह पहला भारत दौरा है. पीएम मोदी आज रात उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे. पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे. पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं.

पीएम मोदी कब गए थे रूस?

PM मोदी ने साल 2024 में दो बार रूस की यात्रा की थी. वे BRICS समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे. इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने दो दिन का रूस दौरा किया था. तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था. दोनों नेताओं के बीच इस साल आखिरी मुलाकात एक सितम्बर को चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी.