हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारूस के साथ पंतसीर- S1M समझौता मुमकिन! भारत के लिए कितना जरूरी है हवाई हमलों से बचाने वाला डिफेंस सिस्टम?

रूस के साथ पंतसीर- S1M समझौता मुमकिन! भारत के लिए कितना जरूरी है हवाई हमलों से बचाने वाला डिफेंस सिस्टम?

Defence Deal: भारत और रूस के बीच कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली पंतसिर-एस1एम का रक्षा सौदा हो सकता है. इस समय भारतीय सेना अपने नए ट्रैक्ड एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म (CADET) सिस्टम को भी आगे बढ़ा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 17 Dec 2025 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

भारत अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. रूसी पंतसिर मिसाइल सिस्टम को S-400 की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को जल्द से जल्द पंतसिर-S1M सिस्टम खरीदना चाहिए, ताकि ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से होने वाले हमलों से बचाव हो सके.

ऑपरेशन सिंदूर में S-400 डमी से पाकिस्तान हुआ गुमराह

मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर S-400 लॉन्चरों पर हमला किया था. लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने असली S-400 बैटरियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था. हमले में जो हिस्से क्षतिग्रस्त हुए, वे डमी (नकली) थे.

रिटायर्ड IAF पायलट और मिलिट्री एनालिस्ट विजेंदर के ठाकुर ने 29 नवंबर 2025 को प्रकाशित एक ओप-एड में लिखा कि पाकिस्तान के पास S-400 की सही लोकेशन की अप-टू-डेट इंटेलिजेंस नहीं थी. लेकिन भविष्य में चीन या अमेरिका से ऐसी मदद मिल सकती है, इसलिए S-400 की सुरक्षा जरूरी है.

पंतसिर सिस्टम क्या है और क्यों जरूरी?

यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक, पंतसिर-S1M रूस का शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 जैसी लॉन्ग-रेंज सिस्टम की सुरक्षा करता है. यह एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और प्रिसिजन गाइडेड मुनिशंस से बचाव करता है. इसकी-

  • रेंज: 20-30 किलोमीटर
  • ऊंचाई: 18 किलोमीटर तक
  • नई मिसाइलें: हेवी वारहेड (25 किलो), मिनी ड्रोन के लिए TKB-1055 'ग्वोज्ड' मिसाइल लगी है. 12 मिसाइलें और दो 30mm गन (हर गन 40 राउंड प्रति सेकंड फायर कर सकती है).
  • अपग्रेडेड रडार: GMLRS जैसे टारगेट को दोगुनी दूरी से डिटेक्ट करता है. एक व्हीकल पर मोबाइल और तीन क्रू मेंबर्स समेत सब कुछ.

यूक्रेन युद्ध में रूसी S-400 को पंतसिर की सुरक्षा के बावजूद यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और लो-फ्लाइंग ड्रोन से नुकसान पहुंचाया था. NATO की इंटेलिजेंस मदद से ड्रोन पंतसिर को चकमा देकर S-400 पर हमला करते हैं.

भारत-रूस के बीच पंतसिर डील की मौजूदा स्थिति क्या है?

यह डील मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए है. भारत लंबे समय से पंतसिर हासिल करने की कोशिश कर रहा है...

  • अगस्त 2020: रूसी मीडिया इज्वेस्टिया ने रिपोर्ट किया कि भारत समेत कई देशों ने पंतसिर-S1M में दिलचस्पी दिखाई.
  • अप्रैल 2024: रूस ने अपनी फोर्सेस के लिए पंतसिर प्रोडक्शन दोगुना करने का ऐलान किया था.
  • नवंबर 2024: भारत और रूस ने पंतसिर के कस्टमाइज्ड वेरिएंट के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया था.
  • पहले की रिपोर्ट (2023-2024): भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और रूस की रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने गोवा में IRIGC मीटिंग में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट पर समझौता किया.

इस डील पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है?

विजेंदर ठाकुर का कहना है कि भारत ने 2018 में S-400 के पांच रेजिमेंट खरीदे थे, लेकिन पंतसिर के बिना यह फैसला गलत था. बजट की कमी से ऐसा हुआ, लेकिन अब पंतसिर को तेजी से हासिल करना चाहिए. S-400 और पंतसिर का कॉम्बिनेशन बॉर्डर से आने वाले हवाई खतरों के खिलाफ सबसे प्रभावी है.

भारत के पास अभी S-400 के तीन रेजिमेंट हैं, दो और आने बाकी हैं. अगले संघर्ष से पहले पंतसिर जरूरी है, ताकि लो-एल्टीट्यूड ड्रोन और मिसाइल अटैक से S-400 सुरक्षित रहे. यह कदम भारत की एयर डिफेंस को लेयर्ड और मजबूत बनाएगा.

Published at : 17 Dec 2025 12:08 PM (IST)
Tags :
S-400 Defence Deal PM Modi Indian Army RUSSIA Vladimir Putin INDIA BrahMos  S-500 India Russia Defence Deal Pantsir-S1M
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जब टेंशन में सोनिया गांधी ने लगाया अटल बिहारी वाजपेयी को फोन- आप ठीक हैं न... जानें पूर्व पीएम का जवाब
जब टेंशन में सोनिया गांधी ने लगाया अटल बिहारी वाजपेयी को फोन- आप ठीक हैं न... जानें पूर्व पीएम का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इन मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे 10 हजार रुपये
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इन मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे 10 हजार रुपये
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement

वीडियोज

Rahul Gandhi Germany visit : राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की पहली तस्वीर...सैम पित्रोदा के साथ दिखे
Delhi Pollution: कब मिलेगी राहत की सांस...? दिल्ली में स्मॉग का नहीं थम रहा कहर! | Pollution
Parliament New Bill: लोकसभा में आज मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल पर होगी चर्चा
Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जब टेंशन में सोनिया गांधी ने लगाया अटल बिहारी वाजपेयी को फोन- आप ठीक हैं न... जानें पूर्व पीएम का जवाब
जब टेंशन में सोनिया गांधी ने लगाया अटल बिहारी वाजपेयी को फोन- आप ठीक हैं न... जानें पूर्व पीएम का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इन मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे 10 हजार रुपये
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इन मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे 10 हजार रुपये
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
नौकरी
UPPSC Recruitment 2025: पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, मिलेगी तगड़ी सैलरी
पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, मिलेगी तगड़ी सैलरी
हेल्थ
Diabetic Rice Benefits: डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट
डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट
जनरल नॉलेज
2014 से अब तक कितने देशों का दौरा कर चुके पीएम मोदी, कहां की करेंसी की सबसे ज्यादा वैल्यू?
2014 से अब तक कितने देशों का दौरा कर चुके पीएम मोदी, कहां की करेंसी की सबसे ज्यादा वैल्यू?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget