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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारूस की सेना में फंसे कितने भारतीयों की हुई मौत? विदेश मंत्रालय ने बताया चौंकाने वाला आंकड़ा

रूस की सेना में फंसे कितने भारतीयों की हुई मौत? विदेश मंत्रालय ने बताया चौंकाने वाला आंकड़ा

विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक, रूस की सेना में भर्ती किए गए 227 भारतीयों की जानकारी भारत के पास है. इनमें से 139 को सेवा से मुक्त कर भारत वापस लाया जा चुका है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 11:27 AM (IST)
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रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना में शामिल भारतीय नागरिकों को लेकर भारत ने बड़ा अपडेट दिया है. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि अब तक 227 भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में भर्ती होने की जानकारी मिली है. इनमें से 139 को सैन्य सेवा से मुक्त कराया जा चुका है, जबकि 51 भारतीयों की मौत हो चुकी है. शेष लोगों की सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए भारत रूस के साथ लगातार बातचीत कर रहा है.

मॉस्को में भारतीय दूतावास कर रहा मामलों की निगरानी

किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एएनआई के सवाल पर कहा कि रूसी सशस्त्र बलों में भारतीय नागरिकों की भर्ती का विषय दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर कई बार उठाया गया है. उन्होंने कहा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास इन मामलों की लगातार निगरानी कर रहा है. भारत की कोशिश है कि रूसी सेना में मौजूद बाकी भारतीयों को जल्द से जल्द सेवा से मुक्त कराया जाए और उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेजा जा सके.मिस्री ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिस पर नई दिल्ली रूसी पक्ष के साथ लगातार संपर्क और चर्चा कर रही है.

मोदी-पुतिन की मुलाकात के बाद आया बयान

विदेश सचिव का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एससीओ सम्मेलन से इतर हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद सामने आया. इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में युद्ध समाप्त करने और शांति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया. भारत और रूस के बीच हुई इस बातचीत की पृष्ठभूमि में रूसी सेना में मौजूद भारतीयों की वापसी का मुद्दा भी अहम बना हुआ है.

करीब दो दर्जन भारतीयों की वापसी अभी बाकी

भारत सरकार ने इससे पहले अगस्त में बताया था कि लगभग दो दर्जन भारतीय अभी भी रूसी सेना के साथ जुड़े हुए हैं. उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. उस समय सरकार ने यह भी बताया था कि 139 भारतीयों को अब तक वहां से मुक्त कराया जा चुका है. केंद्र ने भारतीय नागरिकों को ऐसे नौकरी के प्रस्तावों से सावधान रहने की सलाह भी दोहराई है, जिनमें जोखिम छिपा हो और जिन्हें संदिग्ध व्यक्तियों या एजेंसियों के माध्यम से पेश किया जा रहा हो.

सुप्रीम कोर्ट ने परिवारों से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा

रूस-यूक्रेन युद्ध में प्रभावित भारतीयों के परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम निर्देश दिया है. अदालत ने केंद्र को विदेश मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, जो युद्ध के दौरान मारे गए, लापता हुए या घायल भारतीयों के परिजनों के साथ समन्वय करेगा.

रसोइयों और हेल्परों की वापसी पर भी जोर

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत रूस से उन सभी भारतीयों को वापस भेजने का आग्रह कर रहा है, जो रूसी सैन्य इकाइयों के साथ सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं. इनमें रसोइये, हेल्पर और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं.उन्होंने कहा कि नई दिल्ली उन करीब दो दर्जन भारतीयों की रिहाई के लिए प्रयास जारी रखे हुए है, जिनके रूसी सेना में शामिल होने और अब भी वहां मौजूद रहने की जानकारी है.

यह भी पढ़िएः कॉलेजियम का बड़ा फैसला: राजस्थान, MP और J&K को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस!

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 11:27 AM (IST)
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