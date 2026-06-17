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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘महाराणा प्रताप की जयंती पूरी दुनिया मनाती है, पर...’, राजस्थान के उदयपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

‘महाराणा प्रताप की जयंती पूरी दुनिया मनाती है, पर...’, राजस्थान के उदयपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

RSS Chief in Udaipur: मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी युद्ध में जीत-हार उसके नतीजे से होती है. हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगलों को पीछे हटना पड़ा था, तो यह मानना सही है कि जीत महाराणा प्रताप की हुई थी.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 17 Jun 2026 10:45 PM (IST)
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  • एकजुटता से देश हर चुनौती का सामना करेगा: भागवत।

हल्दीघाटी विजय उत्सव की वर्षगांठ और महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार (17 जून, 2026) को राजस्थान का दौरा किया. उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को लेकर इतिहास में गलत बातें लिखी गई हैं. हल्दीघाटी के युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी और अब लोगों को इस इतिहास को नए नजरिए से देखने की जरूरत है.

उदयपुर में महाराणा प्रताप के बारे में बोले संघ प्रमुख

राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी युद्ध में जीत-हार का पता उसके नतीजे से चलता है. हल्दीघाटी की लड़ाई के बाद मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा था, इसलिए यह मानना सही है कि जीत महाराणा प्रताप की हुई थी. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इतिहास को एक तरफा तरीके से बताया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है.

उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की लोकप्रियता ही उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है. आज दुनिया के कई देशों में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, लेकिन अकबर की जयंती कहीं नहीं मनाई जाती. जनता किसे याद रखती है, इससे भी इतिहास की सच्चाई का पता चलता है. महाराणा प्रताप और अकबर की जन्म जयंती के आयोजन ही असली इतिहास है.

देश एकजुट रहेगा, तो हर चुनौती का सामना कर लेगा- भागवत

संघ प्रमुख ने कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं था. यह देश के सम्मान, आजादी और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी. उस समय समाज के हर वर्ग के लोगों ने मिलकर बाहरी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था. 

उन्होंने कहा कि जब भी देश पर कोई बड़ा संकट आता है, तो लोग एकजुट हो जाते हैं. हल्दीघाटी के समय भी ऐसा ही हुआ था. आज भी उसी एकता को बनाए रखने की जरूरत है. अगर देश हमेशा एकजुट रहेगा, तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकेगा.

हल्दीघाटी युद्ध के 450 साल पूरे

महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी युद्ध के 450 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने साफ संदेश दिया कि महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी के इतिहास को सही नजरिए से देखा जाए. 

यह भी पढे़ंः ममता के बागी सांसदों और भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्पीकर ने किया तलब, अंतिम फैसला आना बाकी

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Jun 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
UDAIPUR RAJASTHAN MOHAN BHAGWAT
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