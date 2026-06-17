Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एकजुटता से देश हर चुनौती का सामना करेगा: भागवत।

हल्दीघाटी विजय उत्सव की वर्षगांठ और महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार (17 जून, 2026) को राजस्थान का दौरा किया. उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को लेकर इतिहास में गलत बातें लिखी गई हैं. हल्दीघाटी के युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी और अब लोगों को इस इतिहास को नए नजरिए से देखने की जरूरत है.

उदयपुर में महाराणा प्रताप के बारे में बोले संघ प्रमुख

राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी युद्ध में जीत-हार का पता उसके नतीजे से चलता है. हल्दीघाटी की लड़ाई के बाद मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा था, इसलिए यह मानना सही है कि जीत महाराणा प्रताप की हुई थी. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इतिहास को एक तरफा तरीके से बताया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है.

उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की लोकप्रियता ही उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है. आज दुनिया के कई देशों में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, लेकिन अकबर की जयंती कहीं नहीं मनाई जाती. जनता किसे याद रखती है, इससे भी इतिहास की सच्चाई का पता चलता है. महाराणा प्रताप और अकबर की जन्म जयंती के आयोजन ही असली इतिहास है.

देश एकजुट रहेगा, तो हर चुनौती का सामना कर लेगा- भागवत

संघ प्रमुख ने कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं था. यह देश के सम्मान, आजादी और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी. उस समय समाज के हर वर्ग के लोगों ने मिलकर बाहरी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था.

#WATCH | Udaipur, Rajasthan: RSS Chief Mohan Bhagwat says, “We believe that whatever path one chooses is right; it is entirely up to them, their feelings, and their concept of God or auspicious timing. Because of this, we welcomed everyone, nurtured and protected everyone, and… pic.twitter.com/NchffBPSol — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 17, 2026

उन्होंने कहा कि जब भी देश पर कोई बड़ा संकट आता है, तो लोग एकजुट हो जाते हैं. हल्दीघाटी के समय भी ऐसा ही हुआ था. आज भी उसी एकता को बनाए रखने की जरूरत है. अगर देश हमेशा एकजुट रहेगा, तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकेगा.

हल्दीघाटी युद्ध के 450 साल पूरे

महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी युद्ध के 450 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने साफ संदेश दिया कि महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी के इतिहास को सही नजरिए से देखा जाए.

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