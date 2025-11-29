हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राष्ट्र के प्रति अत्यधिक गर्व की वजह से दो विश्वयुद्ध हुए', राष्ट्रवाद पर मोहन भागवत का बड़ा बयान

'राष्ट्र के प्रति अत्यधिक गर्व की वजह से दो विश्वयुद्ध हुए', राष्ट्रवाद पर मोहन भागवत का बड़ा बयान

Mohan Bhagwat in Nagpur: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्र की अवधारणा को लेकर भारत का दृष्टिकोण पश्चिमी व्याख्याओं से मूल रूप से भिन्न है. वे राष्ट्र की हमारी अवधारणा को समझ नहीं पाते हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 29 Nov 2025 11:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार (29 नवंबर, 2025) को कहा कि विवादों में उलझना भारत के स्वभाव में नहीं है और देश की परंपरा ने भाईचारे और सामूहिक सद्भाव पर हमेशा जोर दिया है.

भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में कहा कि राष्ट्र की अवधारणा के मामले में भारत का दृष्टिकोण पश्चिमी व्याख्याओं से मूलतः भिन्न है. उन्होंने कहा, “हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है. हम विवादों से दूर रहते हैं. विवाद करना हमारे देश के स्वभाव में नहीं है. एकजुट रहना और भाईचारे को बढ़ावा देना हमारी परंपरा है.”

राष्ट्र के प्रति अत्यधिक गर्व के कारण दो विश्वयुद्ध हुए- भागवत

संघ प्रमुख ने कहा, “दुनिया के अन्य हिस्से संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में विकसित हुए हैं. एक बार कोई मत बन जाने के बाद उससे अलग कोई भी विचार अस्वीकार्य हो जाता है. वे अन्य विचारों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं और उसे वाद कहकर पुकारने लगते हैं.”

उन्होंने कहा, “राष्ट्र की अवधारणा को लेकर भारत का दृष्टिकोण पश्चिमी व्याख्याओं से मूल रूप से भिन्न है. वे राष्ट्र की हमारी अवधारणा को समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने इसे राष्ट्रवाद कहना शुरू कर दिया. राष्ट्र की हमारी अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है.”

उन्होंने कहा, “हम राष्ट्रीयता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रवाद का नहीं. राष्ट्र के प्रति अत्यधिक गर्व के कारण दो विश्वयुद्ध हुए और यही कारण है कि कुछ लोग राष्ट्रवाद शब्द से डरते हैं.” 

भारत में विविधता के बावजूद सभी एकजुट हैं- भागवत

भागवत ने कहा, “यदि राष्ट्र की उस परिभाषा को माना जाए, जो पश्चिमी संदर्भ में समझी जाती है, तो उसमें आमतौर पर एक राष्ट्र की व्यवस्था होती है, जिसमें केंद्र सरकार क्षेत्र का संचालन करती है, लेकिन भारत हमेशा से एक राष्ट्र रहा है, फिर चाहे अलग-अलग शासन-व्यवस्थाएं रही हों या विदेशी शासन का समय रहा हो.”

उन्होंने कहा, “भारत की राष्ट्रीयता अहंकार या अभिमान से नहीं, बल्कि लोगों के बीच गहरे अंतर्संबंध और प्रकृति के साथ उनके सह-अस्तित्व से उपजी है. हम सब भाई हैं, क्योंकि हम भारत माता की संतान हैं. हमारे बीच धर्म, भाषा, खान-पान, परंपराओं या राज्यों जैसे किसी मानव-निर्मित तत्व के आधार पर विभाजन नहीं है. विविधता के बावजूद हम एकजुट रहते हैं, क्योंकि हमारी मातृभूमि की यही संस्कृति है.”

AI का इस्तेमाल मानवता के हित में होना चाहिए- भागवत

सरसंघचालक ने उस ज्ञान के महत्व पर भी जोर दिया जो विवेक की ओर ले जाता है. उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि व्यावहारिक समझ और सार्थक जीवन जीना केवल जानकारी रखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि सच्ची संतुष्टि दूसरों की मदद करने से मिलती है, यह ऐसी अनुभूति है, जो क्षणिक सफलता के विपरीत जीवनभर बनी रहती है.

इस बीच, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में युवा लेखकों से कहा, “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी प्रौद्योगिकी का आगमन रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण हमारे पास होना चाहिए और हमें अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए. एआई का उपयोग मानवता के हित में और मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए.”

वैश्वीकरण के सवाल पर क्या बोले संघ प्रमुख?

आरएसएस प्रमुख ने भाषा और संस्कृति के लिए वैश्वीकरण की चुनौती से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, “यह फिलहाल एक भ्रम है. वैश्वीकरण का वास्तविक युग अभी आना बाकी है और उसे भारत लेकर आएगा. भारत में शुरू से ही वैश्वीकरण का विचार रहा है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है.”

उन्होंने कहा, “हम वैश्विक बाजार नहीं बनाते, बल्कि हम एक परिवार बनाएंगे और यही वास्तविक वैश्वीकरण का सार होगा. वह युग आना अभी बाकी है, इसलिए वैश्वीकरण को लेकर मन में कोई भय या भ्रम न रखें.”

यह भी पढ़ेंः 'मुसलमानों को भड़काना...', महमूद मदनी के सुप्रीम कोर्ट वाले बयान पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी?

Published at : 29 Nov 2025 11:13 PM (IST)
Tags :
RSS INDIA NAGPUR MOHAN BHAGWAT MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
विश्व
'उनकी एक तस्वीर से पाकिस्तान की सियासत...', इमरान खान की मौत की अफवाह पर PTI नेता का बड़ा बयान
'उनकी एक तस्वीर से PAK की सियासत...', इमरान खान की मौत की अफवाह पर PTI नेता का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?
SIR Controversy: 2027 में चुनाव...Akhilesh Yadav का नया दांव!
MP News: CM मोहन यादव हर बार मौन क्यों?
Sandeep Chaudhary: यूपी टू बंगाल...SIR पर कब तक बवाल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
विश्व
'उनकी एक तस्वीर से पाकिस्तान की सियासत...', इमरान खान की मौत की अफवाह पर PTI नेता का बड़ा बयान
'उनकी एक तस्वीर से PAK की सियासत...', इमरान खान की मौत की अफवाह पर PTI नेता का बड़ा बयान
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
'गजब टोपीबाज अदमी है' एआई से बनाई चोट वाली तस्वीर और एचआर से ले ली छुट्टी- यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी भूल गए?
'गजब टोपीबाज अदमी है' एआई से बनाई चोट वाली तस्वीर और एचआर से ले ली छुट्टी- यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी भूल गए?
हेल्थ
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget