हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘सावधान और सजग रहना जरूरी’, लखनऊ में हिंदुओं के संगठन और जनसंख्या पर बोले संघ प्रमुख, UGC पर भी कही बड़ी बात

‘सावधान और सजग रहना जरूरी’, लखनऊ में हिंदुओं के संगठन और जनसंख्या पर बोले संघ प्रमुख, UGC पर भी कही बड़ी बात

Mohan Bhagwat in Lucknow: सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार जिस समाज में औसतन तीन से कम बच्चे होते हैं, वह समाज भविष्य में कमजोर पड़ जाता है.

By : विवेक राय | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 17 Feb 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान और सजग रहना जरूरी है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करते सरसंघचालक मोहन भागवत ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त जताई. उन्होंने कहा कि समाज को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. वैज्ञानिकों के अनुसार जिस समाज में औसतन तीन से कम बच्चे होते हैं, वह समाज भविष्य में कमजोर पड़ जाता है.

उन्होंने नव दंपतियों को इस विषय में जागरूक करने की बात कही और विवाह को सृष्टि के निरंतर प्रवाह से जोड़ा. उन्होंने कथित लालच और जबरदस्ती से हो रहे मतांतरण पर रोक लगाने की आवश्यकता बताई. उन्होंने घर वापसी अभियान को गति देने और धर्म में लौटने वालों के सहयोग पर जोर दिया.

घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई करना जरूरीः भागवत

वहीं, बढ़ती घुसपैठ पर चिंता जताते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि समाज में भेदभाव का कारण सद्भाव की कमी है. हम सभी एक देश और एक मातृभूमि के पुत्र हैं. मनुष्य होने के नाते हम सब एक हैं. उन्होंने कहा कि सनातन विचारधारा समन्वय और सद्भाव की विचारधारा है और विरोधियों को मिटाने के बजाय सत्य को समझने की आवश्यकता है.

जबकि सरसंघचालक मोहन भागवत ने मातृशक्ति को परिवार का आधार बताते हुए कहा कि महिलाओं को अबला नहीं, बल्कि शक्तिस्वरूपा माना जाना चाहिए. उन्होंने महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर भी जोर दिया और भारतीय परंपरा में स्त्री को माता के रूप में सम्मानित स्थान दिए जाने की बात कही.

UGC के मुद्दे पर संघ प्रमुख ने क्या कहा?

वहीं, बैठक के दौरान जब सरसंघचालक मोहन भागवत से यूजीसी गाइडलाइन को लेकर एक प्रश्न किया गया, तो उन्होंने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए. यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है. जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए. समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी. जो नीचे गिरे हैं, उन्हें झुककर ऊपर उठाना पड़ेगा. सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए. संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है. एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए.

भारत निकट भविष्य में विश्व का करेगा मार्गदर्शनः भागवत

उन्होंने विश्वास जताया कि भारत निकट भविष्य में विश्व का मार्गदर्शन करेगा और वैश्विक समस्याओं के समाधान भारतीय विचारधारा में निहित हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में बैठे कुछ लोग भारत की सद्भावना के विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, इसलिए समाज को सजग रहना होगा और आपसी विश्वास मजबूत करना होगा. बैठक के अंत में उन्होंने बस्ती स्तर पर सामाजिक सद्भाव की नियमित बैठकों के आयोजन का आह्वान किया, ताकि संवाद के माध्यम से गलतफहमियां दूर की जा सकें और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता की जा सके.

और पढ़ें
Published at : 17 Feb 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
RSS UTTAR PRADESH MOHAN BHAGWAT LUCKNOW UGC Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘सावधान और सजग रहना जरूरी’, लखनऊ में हिंदुओं के संगठन और जनसंख्या पर बोले संघ प्रमुख, UGC पर भी कही बड़ी बात
‘सावधान और सजग रहना जरूरी’, लखनऊ में हिंदुओं के संगठन और जनसंख्या पर बोले संघ प्रमुख
इंडिया
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान के पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
इंडिया
बीजेपी में शामिल होंगे भूपेन बोरा, असम CM ने बताई तारीख, असम चुनाव से पहले गिरा कांग्रेस का बड़ा विकेट
बीजेपी में शामिल होंगे भूपेन बोरा, असम CM ने बताई तारीख, असम चुनाव से पहले गिरा कांग्रेस का बड़ा विकेट
इंडिया
बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान के नाम जुड़ा ये खास रिकॉर्ड, 35 साल बाद आया मौका
बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान के नाम जुड़ा ये खास रिकॉर्ड, 35 साल बाद आया मौका
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान के पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
बिहार
बिहार में होगी शराबबंदी कानून की समीक्षा? RLM विधायक की मांग पर JDU ने साफ किया रुख
बिहार में होगी शराबबंदी कानून की समीक्षा? RLM विधायक की मांग पर JDU ने साफ किया रुख
क्रिकेट
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
नौकरी
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget