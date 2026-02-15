हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि...’, गोरखपुर में आयोजित सभा में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

‘भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि...’, गोरखपुर में आयोजित सभा में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि हमारा राष्ट्र धर्म प्राण राष्ट्र है. धर्म हमारे आचरण का हिस्सा है. इसके लिए संस्कार की आवश्यकता थी. पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय आदतें बनाई गई, यही संस्कार है और इससे ही संस्कृति बनी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Feb 2026 11:34 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आयोजित जन गोष्ठी को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की बात ही संघ क्यों करता है, क्योंकि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है. हिंदू समाज मानता है कि हमारा रास्ता भी ठीक है और तुम्हारा भी. इस समाज में रुचि के अनुसार अलग-अलग पंथ-संप्रदाय हैं. हमारे रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है. इस धारणा को मानने वाला ही हिंदू समाज है.

उन्होंने कहा कि मिलजुल कर चलो, ऐसा मानने वाले को एक नाम हिंदू दिया गया. वास्तव में हिंदू शब्द एक संज्ञा नहीं, बल्कि व्याकरण की दृष्टि से एक विशेषण है, जो गुणधर्म बताता है. जो सबको एक साथ चलाता है. मोक्ष की तरफ ले जाता है, यही हिंदू धर्म है. चूंकि यह हिंदू नाम भारत के साथ रूढ़ हो गया है, इसलिए हिंदू नाम से ही सनातन जगेगा. जो भूल गए है कि हम हिंदू है, उन्हें याद दिलाना है कि आप हिंदू हो, जिससे हिंदू समाज खड़ा हो सकें. हमें अपना ध्येय पूर्ण करना है.

प्रमुख जन गोष्ठी में बोले सरसंघचालक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत की ओर से संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार (15 फरवरी, 2026) को तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया. गोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि समाज सहिष्णुता और समन्वयता से ही चलना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं. दूसरों के हित के लिए चलना ही भारतीय संस्कृति है. इस सत्य को पहचानने से ही हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति हुई.

उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र धर्म प्राण राष्ट्र है. धर्म हमारे आचरण का हिस्सा है. इसके लिए संस्कार की आवश्यकता थी. पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय आदतें बनाई गई, यही संस्कार है और इससे ही संस्कृति बनी. इसी संस्कृति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ. हम एक हैं इस सत्य को हमने जाना. विविधता के होते हुए हमारे राष्ट्र को जोड़ने का वाला आधार भारत स्वरूप मातृ शक्ति है.

संघ की दृष्टि पूर्णतया भारतीय चिंतन पद्धति से ही विकसित हुई- संघ प्रमुख

संघ प्रमुख ने कहा कि संघ की दृष्टि पूर्णतया भारतीय चिंतन पद्धति से ही विकसित हुई है. आज समाज में संघ से अपेक्षाएं बढ़ी हैं. विश्व के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, जो समाज को सुख और शांति दे सकें, इसलिए वह भी हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा हैं. उन्होंने कहा कि भारत में पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव पड़‌ने लगा था, जिसने भारतीय ज्ञान परम्परा को खण्डित करने का प्रयत्न किया और अपने चिंतन को स्थापित करने का प्रयास किया. उनकी चिंतन पद्धति अधूरी थी. भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित हमारी चिंतन पद्धति ही समाज में उत्पन्न शंकाओं का समाधान कर सकती हैं. इसलिए संघ शताब्दी वर्ष में हमने समाज तक जाने का निर्णय लिया, जिससे हम समाज को संगठित कर सकें.

समाज अपना काम करने लगे, तो संघ की जरूरत ही क्यों होगी- भागवत

उन्होंने आगे कहा कि संघ एक स्वायत्त, स्वतंत्र व स्वालंबी संगठन है, जो अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए समर्पित है. पूर्ण समाज फिर से स्वस्थ होकर अपना कार्य करने लगे, तो संघ की आवश्यकता ही क्यों होगी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी परिस्थिति विशेष की प्रतिक्रिया नहीं है और न ही उसका किसी से विरोध है. वह किसी के साथ अपनी स्पर्धा भी नहीं देखता. वह प्रभाव, सत्ता, लोकप्रियता का भी आकांक्षी नहीं है, बल्कि समाज के हित में सभी कार्यों को करने वाला ही संघ है.

बाइबिल के वाक्य ‘I have come to fullfill not to destroy’ के आधार पर उन्होंने कहा,  ‘Sangh has Come to fullfill not to destroy’ अर्थात हम किसी को नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं.

भारत की आजादी के लिए चार चिंतन धाराएं चलीं- भागवत

सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए चार चिंतन धाराएं चलीं. पहला चिंतन पुनः लड़कर उन्हें हरा दें. सुभाष चंद्र बोस तक यह धारा चली, यह थी क्रांति की धारा. दूसरी धारा के अनुसार समाज में राजनीतिक जागृत नहीं थी, इसलिए हम हारे. समाज में राजनीतिक जागृत पैदा करनी पड़ेगी. यह दूसरी धारा चली. तीसरी धारा अंग्रेजों से बराबरी के लिए आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की धारा और समाज सुधार की धारा थी. यह भी एक द्वीप बन का रह गई. समाज के सागर में. जैसे राममोहन राय आदि ने इस पर प्रयत्न किया. चौथा प्रवाह हम इसलिए भटके क्योंकि हम अपने मूल से अलग हुए. अतः पुनः मूल की तरफ हम बढ़ें. स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद आदि ने किया. इन चारों धाराओं या प्रवाह से हेडगेवार जी का संपर्क रहा.

हमें अपनी कमियों को ठीक करना जरूरी- भागवत

उन्होंने कहा कि हेडगेवार जी ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि भारत को स्वतंत्रता तो मिलेगी ही, किन्तु यह पुनः नहीं जाएगी. इसलिए हमें अपनी कमियों को ठीक करना आवश्यक है. समाज को इसके लिए खड़ा करना होगा. हमें अपने स्वार्थ को छोड़‌कर स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु संगठित होना होगा. इसके लिए उन्होंने 1925 ई. में विजयादशमी के दिन संघ के काम को शुरू किया. संघ स्थापना के 14 वर्ष पश्चात संघ की कार्य पद्धति स्पष्ट हुई, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. संघ प्रेम और संस्कार से चलेगा, जिसका विचार सनातन होगा. जिसका उद्‌देश्य समाज पुनर्गठित करना होगा. समाज के कृतित्व से ही राष्ट्र बनते या बिगड़ते हैं, इसलिए यदि समाज जागृत होगा, तो कार्य ठीक होगा.

उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाज को संगठित करना यह संघ का कार्य हैं. संघ के 100 वर्ष पश्चात् हमें अपने को विस्तार देना है. सुदृढ करना है. इसलिए पंच परिवर्तन विषय को लाया गया है, जिसमें सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्यबोध, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्व का बोध है. इस पंच परिवर्तन से सशक्त और भव्य समाज का निर्माण करना है.

Published at : 15 Feb 2026 11:34 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
बिहार
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका
विश्व
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Mahashivratri पर Sadhguru के आश्रम में क्यों मीलों की दूरी तय कर आते हैं लोग?
India vs Pakistan Match: फ्रंटफुट पर हिंदुस्तान..बैकफुट पर पाकिस्तान | Shoaib Akhtar | Mohammad Kaif
India Vs Pakistan Match: मुकाबले की घड़ी आई...टीम इंडिया का जोश हाई | t20 World Cup
Sadhguru के आश्रम में महाशिवरात्रि कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले की झलक | Isha Foundation
Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
बिहार
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका
विश्व
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
शिक्षा
UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
जनरल नॉलेज
Sri Lanka Debt: श्रीलंका को भारत ज्यादा कर्ज दे चुका है या चीन, आंकड़ों में जानें किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका को भारत ज्यादा कर्ज दे चुका है या चीन, आंकड़ों में जानें किसका पलड़ा भारी?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget