हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुलिस कांस्टेबल प्रमोद की हत्या का आरोपी रियाज एनकाउंटर में ढेर, जानें पूरा मामला

पुलिस कांस्टेबल प्रमोद की हत्या का आरोपी रियाज एनकाउंटर में ढेर, जानें पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, रियाज एक आदतन अपराधी था और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं. उसने थाने ले जाते समय पुलिस पर हमला कर पूरे जिला प्रशासन को चुनौती दी.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पुलिस कांस्टेबल ई. प्रमोद की हत्या मामले में अब पुलिस की ओर से तगड़ा एक्शन लिया गया है. कांस्टेबल की हत्या के मुख्य आरोपी राउडी शीटर शेख रियाज को पुलिस ने एनकाउंटर मार गिराया है. 

तेलंगाना पुलिस ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को आरोपी रियाज को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था और आज सोमवार को उसे इलाज के लिए पुलिस अस्पताल ले जा रही थी. इस दौरान रियाज ने पुलिस की कैद से भागने की कोशिश की और उसने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर फायरिंग कर दी. इसी पुलिस ने एक्शन लेते हुए रियाज को एनकाउंटर में मार गिराया.

रियाज ने तलवार से कांस्टेबल प्रमोद पर किया था हमला 
दरअसल, 17 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे निजामाबाद पुलिस का 42 वर्षीय कांस्टेबल ई. प्रमोद आरोपी रियाज को बाइक पर बैठाकर थाने ले जा रहा था. विनायक नगर क्षेत्र में रियाज ने तलवार से कांस्टेबल प्रमोद पर अचानक हमला बोल दिया और उनकी छाती में तलवार से घातक वार कर दिया, जिससे घायल कांस्टेबल की मौत हो गई. इसके अलावा रियाज के हमले में उनके साथी कांस्टेबल विठ्ठल भी घायल हो गए थे.

पुलिस अधिकारी पर फायरिंग के बाद भागने के दौरान मारा गया 
कांस्टेबल ई. प्रमोद की हत्या कर रियाज मौके से फरार हो गया था और पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी. पुलिस के मुताबिक, रियाज एक आदतन अपराधी था और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं. उसने थाने ले जाते समय पुलिस पर हमला करके एक तरह से पूरे जिला प्रशासन को चुनौती दी थी, जिसके बाद पुलिस का उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने पर जोर था. पुलिस अधिकारी पर फायरिंग कर भागने की कोशिश के दौरान रियाज एनकाउंटर में मारा गया.

Published at : 20 Oct 2025 03:00 PM (IST)
