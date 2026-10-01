इजरायल-इराक का वीजा दिलाने के नाम पर 46 लोगों से ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने इजरायल और इराक में नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड अबीर पोइलान और उसके साथी मुस्तकीम को गिरफ्तार किया है.पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने करीब 46 लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे लाखों रुपये ऐंठे.

DCP नॉर्थ वेस्ट आकांशा यादव के मुताबिक आरोपी, डायनेमिक ओवरसीज के नाम से नेताजी सुभाष प्लेस स्थित अग्रवाल साइबर प्लाजा-1 में ऑफिस चला रहे थे. यहां लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने और इजरायल व इराक का वीजा उपलब्ध कराने का झांसा दिया जाता था.पुलिस के मुताबिक, इजरायल के वीजा के लिए प्रति व्यक्ति 1.70 लाख रुपये, जबकि इराक के वीजा के लिए 70 हजार रुपये लिए जाते थे.

जनसुनवाई में सामने आया मामला

ये मामला थाना दिवस-जन सुनवाई के दौरान सामने आया. 1 अगस्त 2026 को थाना सुभाष प्लेस में आयोजित जनसुनवाई में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने आरोपियों तक पहुंचने और पीड़ितों के पैसे व दस्तावेजों का पता लगाने के लिए विशेष टीम बनाई.

जांच के दौरान तकनीकी और वित्तीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने अबीर पोइलान और उसके साथी मुस्तकीम की पहचान की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

कई पासपोर्ट और सोने के सिक्के बरामद

पुलिस के मुताबिक, अबीर के कब्जे से 31 ग्राम वजन के सोने के कई सिक्के, 19 भारतीय पासपोर्ट, पांच मोबाइल फोन, भुगतान से जुड़े दस्तावेज, तीन कंप्यूटर, एक कलर प्रिंटर और डायनेमिक ओवरसीज की मुहरें बरामद की गई.

पुलिस का दावा है कि बरामद सोने के सिक्के कथित ठगी की रकम से खरीदे गए थे. इसके अलावा अबीर द्वारा सोना गिरवी रखने की जानकारी भी सामने आई है, जिसके रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. वहीं, दूसरे आरोपी मुस्तकीम के पास से छह मोबाइल फोन, 10 एटीएम कार्ड और तीन पासपोर्ट बरामद हुए है. इनमें दो पासपोर्ट नेपाली नागरिकों के बताए गए है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों द्वारा गिरवी रखे गए सोने के गहनों की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है.

पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों, भुगतान रसीदों और दूसरे दस्तावेजों की जांच कर रही है. इसका मकसद ठगी की पूरी रकम और उसके इस्तेमाल का पता लगाना है.पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस गिरोह में इनके अलावा और कौन-कौन लोग शामिल थे.मामले में आगे की जांच जारी है.