बेंगलुरु में दिनदहाड़े करोड़ों की डकैती, बीच सड़क पर लुटेरों ने एटीएम कैश वैन को बनाया निशाना
Bengaluru Police: बेंगलुरु पुलिस को जब 5 करोड़ रुपये की लूट की सूचना मिली, तब दक्षिणी डिवीजन पुलिस ने पूरे इलाके में नाका बंदी कर दी और आरोपियों की तलाश के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया है.
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार (19 नवंबर, 2025) को दिनदहाड़े करोड़ों रुपये की सनसनीखेज लूट की घटना सामने आई है. लुटेरों ने बेंगलुरु शहर के नगर अशोका पिलर के पास बीच सड़क पर CMS कंपनी की एटीएम कैश रिफिलिंग गाड़ी से पांच करोड़ रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया है.
घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, सीएमएस कंपनी की एटीएम कैश रिफिलिंग वैन HDFC बैंक के जेपी नगर शाखा से नकद रुपये लेकर जा रही थी. तभी नगर अशोका पिलर के पास एक सफेद इनोवा कार में आए लुटेरों ने कैश वैन का रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने कैश वैन में बैठे सुरक्षा कर्मियों को बताया कि वे सेंटरल टैक्स अधिकारी हैं और उन्हें दस्तावेजों की जांच करनी है.
कैश वैन में तैनात सुरक्षाकर्मियों को बीच सड़क पर छोड़कर भागे आरोपी
इसके बाद आरोपियों ने वैन में रखी नकदी और वैन के कर्मचारियों को अपनी इनोवा कार में बैठा लिया. इसके बाद आरोपियों ने कर्मचारियों को बेंगलुरु के डेयरी सर्कल के पास बीच सड़क पर छोड़ दिया और पैसे लेकर फरार हो गए. अनुमान के मुताबिक, लुटेरे कैश वैन में रखे 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी लेकर भाग निकले.
लूट की घटना के बाद पुलिस ने की नाकाबंदी
बेंगलुरु पुलिस को जब 5 करोड़ रुपये की बड़ी लूट की सूचना मिली. तब दक्षिण डिवीजन पुलिस ने पूरे इलाके में नाका बंदी कर दी है और लूट में शामिल आरोपियों की तलाश के लिए कई विशेष टीमों का गठन भी किया है. इसके अलावा, बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच के तहत अब तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर चुकी है.
इसके साथ ही, पुलिस ने बेंगलुरु-चेन्नई के बीच होसुर और कोलार टोल गेट के आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस ने अब तक की जांच के दौरान वैन के स्टाफ और आरोपियों से जुड़े कई अहम सुराग भी जारी किए हैं. वहीं, इस मामले में तेजी से जांच जारी है.
यह भी पढ़ेंः ‘पाकिस्तानी ISI और आतंकी संगठन जिम्मेदार’, दिल्ली ब्लास्ट पर ओवैसी का बड़ा आरोप, सरकार से मांगा जवाब
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL