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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी के बाद अब ऋतब्रत गुट ने EC को भेजे नाम, सब में तृणमूल कांग्रेस

ममता बनर्जी के बाद अब ऋतब्रत गुट ने EC को भेजे नाम, सब में तृणमूल कांग्रेस

ममता बनर्जी के बाद ऋतब्रत गुट ने भी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और चिह्न को लेकर अपना सुझाव चुनाव आयोग को भेज दिया है. अब चुनाव आयोग के फैसलों को इंतजार है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 18 Sep 2026 11:18 AM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी चुनाव चिह्न की लड़ाई और चुनाव आयोग के आदेश के बाद ऋतब्रत बनर्जी गुट ने राजनीतिक पार्टी के लिए 'नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस', 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस' नाम तय किए हैं. इन नामों की सूची शुक्रवार को चुनाव आयोग को सौंप दिए.

बागी गुट ने ब्लैक बोर्ड, लिफ़ाफ़े और टॉर्च को अपने चुनाव चिह्न के तौर पर चुना है और चुनाव आयोग को सलाह भेजी है. ऋतब्रत बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद ये फैसला लिया.

ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को भेजे नाम

इससे पहले सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की संस्थापक और चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के जवाब में अपनी पसंद के नई पार्टी के तीन नाम और चुनाव चिह्न के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है.

साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग ने जिस तरह से यह अंतरिम आदेश दिया है उस पर भी 'कड़ा विरोध' जताया है. जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने यह जवाब चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश आने के कुछ देर बाद यानी गुरुवार रात 11:36 बजे दिया गया.

चुनाव आयोग का क्या है फैसला?

बता दें कि गुरुवार (17 सितंबर) को चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी गुट और बागी गुट को सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी और बागी गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

शुक्रवार (18 सितंबर) को दोनों ही गुट सुबह 11 बजे तक वो नया नाम और चुनाव चिह्न बताएं. समय से पहले दोनों ही गुट ने नाम भेज दिए हैं. चुनाव आयोग के फैसले का ऋतब्रत गुट ने स्वागत किया. वहीं ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया.

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर में होने वाले विधानसभा उप-चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका है. दोनों ही सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाले हैं. इसके लिए ममता और ऋतब्रत गुट दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है.

 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 18 Sep 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
TMC Election Commission Breaking News Abp News MAMATA BANERJEE Ritabrata Banerjee
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