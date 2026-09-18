ममता बनर्जी के बाद अब ऋतब्रत गुट ने EC को भेजे नाम, सब में तृणमूल कांग्रेस

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी चुनाव चिह्न की लड़ाई और चुनाव आयोग के आदेश के बाद ऋतब्रत बनर्जी गुट ने राजनीतिक पार्टी के लिए 'नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस', 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस' नाम तय किए हैं. इन नामों की सूची शुक्रवार को चुनाव आयोग को सौंप दिए.

बागी गुट ने ब्लैक बोर्ड, लिफ़ाफ़े और टॉर्च को अपने चुनाव चिह्न के तौर पर चुना है और चुनाव आयोग को सलाह भेजी है. ऋतब्रत बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद ये फैसला लिया.

ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को भेजे नाम

इससे पहले सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की संस्थापक और चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के जवाब में अपनी पसंद के नई पार्टी के तीन नाम और चुनाव चिह्न के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है.

साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग ने जिस तरह से यह अंतरिम आदेश दिया है उस पर भी 'कड़ा विरोध' जताया है. जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने यह जवाब चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश आने के कुछ देर बाद यानी गुरुवार रात 11:36 बजे दिया गया.

चुनाव आयोग का क्या है फैसला?

बता दें कि गुरुवार (17 सितंबर) को चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी गुट और बागी गुट को सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी और बागी गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

शुक्रवार (18 सितंबर) को दोनों ही गुट सुबह 11 बजे तक वो नया नाम और चुनाव चिह्न बताएं. समय से पहले दोनों ही गुट ने नाम भेज दिए हैं. चुनाव आयोग के फैसले का ऋतब्रत गुट ने स्वागत किया. वहीं ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया.

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर में होने वाले विधानसभा उप-चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका है. दोनों ही सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाले हैं. इसके लिए ममता और ऋतब्रत गुट दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है.