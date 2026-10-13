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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सुर्खियों में बने रहने...' असम CM हिमंता से रिपुन बोरा ने वोट चोरी पर पूछे सवाल

'सुर्खियों में बने रहने...' असम CM हिमंता से रिपुन बोरा ने वोट चोरी पर पूछे सवाल

असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर कांग्रेस असम के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कई अहम सवाल दागे हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्म वाले बयान का जिक्र था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Oct 2026 08:10 PM (IST)
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असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर कांग्रेस असम के पूर्व अध्यक्ष और नेता रिपुन बोरा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि असम के सीएम सुर्खियों में बने रहने के लिए कई बातें कहते हैं. अगर वोट चोरी नहीं हुई है, तो सीजेआई ने यह कैसा कहा कि नए फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को उन्होंने कभी मंजूरी नहीं दी थी? 

उन्होंने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा के पास क्या जवाब है? अगर आप चुनाव के समय हर घर में 10 हजार रुपये बांटते हैं, तो क्या यह वोट चोरी नहीं है? 2029 आने दीजिए, असम में 2031 आने दीजिए, सबकुछ साफ हो जाएगा. 

कई राज्यों के आंकड़े देकर किए असम सीएम से सवाल

इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो एक फैमिली में 700 लोगों का नाम कैसे आया? इसके अलावा कर्नाटक में एक बीएलए 7 हजार लोगों के नाम कटवाने का एप्लिकेशन कैसे दे सकता है. उसका क्या जवाब है, ज्ञानेश कुमार नहीं देखता है क्या वो? वो सब ज्ञानेश कुमार नहीं देखते हैं. अब ये वोट चोरी नहीं है, तो क्या है? 2029 आने दिजिए, 2031 आने दिजिए, हिमंता बिस्वा सरमा जो चैलेंज दिए हैं, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. 

असम CM ने राहुल के शिव तांडव बयान पर किया था पलटवार

इससे पहले सोमवार को हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के शिव तांडव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि जिनमें राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं है, वे शिव तांडव की बात कर रहे हैं. हिप्पोक्रेसी की भी एक सीमा होती है. नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पीएम बने, तो राहुल गांधी भी उसी प्रक्रिया से एमपी चुने गए हैं. इसी पर असम कांग्रेस के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जवाब दिया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Oct 2026 08:10 PM (IST)
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