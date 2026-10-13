'सुर्खियों में बने रहने...' असम CM हिमंता से रिपुन बोरा ने वोट चोरी पर पूछे सवाल

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर कांग्रेस असम के पूर्व अध्यक्ष और नेता रिपुन बोरा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि असम के सीएम सुर्खियों में बने रहने के लिए कई बातें कहते हैं. अगर वोट चोरी नहीं हुई है, तो सीजेआई ने यह कैसा कहा कि नए फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को उन्होंने कभी मंजूरी नहीं दी थी?

उन्होंने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा के पास क्या जवाब है? अगर आप चुनाव के समय हर घर में 10 हजार रुपये बांटते हैं, तो क्या यह वोट चोरी नहीं है? 2029 आने दीजिए, असम में 2031 आने दीजिए, सबकुछ साफ हो जाएगा.

#WATCH | Delhi: On Assam CM Himanta Biswa Sarma's remarks, Congress leader Ripun Bora says, "Assam CM Himanta Biswa Sarma says a lot of things just to come into the limelight...If no 'vote chori' happened, how did the CJI said that (new) Form 6 declarations were never approved by him? What reply does Himanta Biswa Sarma have to that?...If you distribute Rs 10,000 to every household at the time of elections, is that not 'vote chori'?...Let 2029 come, let 2031 come in Assam - everything will be clear." — ANI (@ANI) October 13, 2026

कई राज्यों के आंकड़े देकर किए असम सीएम से सवाल

इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो एक फैमिली में 700 लोगों का नाम कैसे आया? इसके अलावा कर्नाटक में एक बीएलए 7 हजार लोगों के नाम कटवाने का एप्लिकेशन कैसे दे सकता है. उसका क्या जवाब है, ज्ञानेश कुमार नहीं देखता है क्या वो? वो सब ज्ञानेश कुमार नहीं देखते हैं. अब ये वोट चोरी नहीं है, तो क्या है? 2029 आने दिजिए, 2031 आने दिजिए, हिमंता बिस्वा सरमा जो चैलेंज दिए हैं, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

असम CM ने राहुल के शिव तांडव बयान पर किया था पलटवार

इससे पहले सोमवार को हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के शिव तांडव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि जिनमें राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं है, वे शिव तांडव की बात कर रहे हैं. हिप्पोक्रेसी की भी एक सीमा होती है. नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पीएम बने, तो राहुल गांधी भी उसी प्रक्रिया से एमपी चुने गए हैं. इसी पर असम कांग्रेस के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जवाब दिया है.