तेलंगाना में अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू

तेलंगाना के आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगने से एक नवजात शिशु की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग एयर कंडीशनिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे पूरे वार्ड में धुआं भर गया. यह घटना आधी रात के बाद हुई, जब वार्ड में इलाज के लिए 28 बच्चे भर्ती थे. अस्पताल के कर्मचारियों और तीमारदारों ने तुरंत कार्रवाई की और बच्चों को सुरक्षित रूप से अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट किया.

आदिलाबाद II टाउन पुलिस स्टेशन के SHO के. नागराजू के मुताबिक, घटना की वजह AC में शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन सही जानकारी पूरी जांच के बाद ही मिल पाएगी. उन्होंने कहा कि आग लगने के समय वार्ड में तेईस बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर किसी की मौत या चोट की पुष्टि नहीं की. हालांकि, उन्होंने माना कि एक मौत की संभावना है, लेकिन इसकी और घायलों की संख्या की पुष्टि अभी बाकी है. नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

प्राइवेट अस्पताल में हुई शिफ्टिंग

घटना के बाद, आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजर्षि शाह और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अखिल महाजन तुरंत RIMS अस्पताल पहुंचे. RIMS के डायरेक्टर जय सिंह राठौड़ भी अस्पताल में मौजूद थे. अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और अस्पताल के कर्मचारियों से घटना और किए गए बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली. फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. बाकी बच्चों को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया और वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

इस घटना ने सरकारी मेडिकल सुविधा में आग से सुरक्षा के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बिजली के उपकरणों के रखरखाव और क्या सुरक्षा के पर्याप्त नियम लागू थे, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं. अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और उम्मीद है कि वे विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे. अस्पताल प्रशासन से कहा गया है कि वे पक्का करें कि सुरक्षा के सभी नियमों का पालन हो और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. जांच आगे बढ़ने के साथ और जानकारी का इंतजार है.