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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRG Kar Medical College Case: 'अपराधियों की मुखिया हैं ममता बनर्जी', आरजी कर पीड़िता की मां ने की पूर्व CM की गिरफ्तारी की मांग

RG Kar Medical College Case: 'अपराधियों की मुखिया हैं ममता बनर्जी', आरजी कर पीड़िता की मां ने की पूर्व CM की गिरफ्तारी की मांग

RG Kar Medical College Case: RG कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में तीन पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं. इस बीत पीड़िता के परिवार ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 May 2026 07:46 AM (IST)
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RG कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में लापरवाही और गलतियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद पीड़िता की मां और बीजेपी विधायक रत्ना देबनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने ममता बनर्जी को अपराधियों की मुखिया बताते हुए कहा कि अगर उनकी सही तरीके से जांच हो और उन्हें जेल भेजा जाए तो इस मामले से जुड़े कई नाम सामने आ सकते हैं.

रत्ना देबनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस केस में कई लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि जिस रात उनकी बेटी के साथ डिनर करने वाले लोगों की जांच तक नहीं हुई. उनके अनुसार अब तक सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल को जेल भेजा गया है, जबकि बाकी लोगों की भूमिका पर सवाल बने हुए

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पीड़िता की मां ने लगाया आरोप

पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी साजिश थी. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ-साथ कॉलेज प्रशासन और उस समय के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी नारायणस्वरूप निगम का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वह भी उनकी बेटी की हत्या में शामिल थे. वहीं पीड़िता के पिता शेखररंजन देबनाथ ने दावा किया कि शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश की गई थी. उन्होंने कहा कि एक आईपीएस अधिकारी ने पहले दिन से ही मामले को छिपाने का प्रयास किया और यह सब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हुआ. उन्होंने कहा कि अब यह बात धीरे-धीरे साफ होती जा रही है.

सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई की सराहना

हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री  ने अब इस मामले में कदम उठाया है, इसलिए वह उनका धन्यवाद करते हैं. उन्होंने मांग की कि इस केस में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ मिले. इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि केस को सही तरीके से नहीं संभाला गया और कई गंभीर आरोप सामने आए हैं.

पीड़ित परिवार को पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश

हावड़ा में मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारियों पर पीड़ित परिवार को पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश करने का भी आरोप है. उन्होंने बताया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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Published at : 16 May 2026 07:46 AM (IST)
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WEST BENGAL MAMATA BANERJEE RG Kar Medical College Case
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